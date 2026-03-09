Qué pasó con el vuelo de JetSmart desde Ezeiza a Neuquén: "Es un papelón"

Debía salir a las 15 desde Buenos Aires, pero con los pasajeros ya sentados en sus butacas, la tripulación ordenó bajar a todos. ¿Qué pasó?

El vuelo de Jetsmart desde Ezeiza a Neuquén ya figuraba como cerrado

Un nuevo episodio de demoras y complicaciones afectó a los pasajeros que debían tomar un vuelo a Neuquén este lunes por la tarde.

Lo que comenzó como una espera habitual terminó en un "papelón", según relataron los propios damnificados, cuando la tripulación de JetSmart ordenó el desembarque de la aeronave minutos antes de lo previsto para el despegue.

El servicio afectado es el vuelo 3165 , que debía partir desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a la capital neuquina.

Según el cronograma original, la partida estaba pautada para las 15, pero una serie de reprogramaciones extendió la espera de los viajeros durante toda la jornada.

Vuelo Jetsmart Ezeiza (2)

Problemas técnicos en el vuelo de JetSmart

Tras una primera demora que trasladó el horario de salida a las 15:39, los pasajeros finalmente lograron embarcar. Sin embargo, una vez que todos estaban ubicados en sus asientos, llegó el anuncio menos esperado: debían bajar del avión por tareas de mantenimiento técnico de último momento.

"Nos están bajando, es un papelón", relató indignado uno de los pasajeros a LM Neuquén, mientras registraba el movimiento en la pista de Ezeiza.

El malestar se hizo sentir rápidamente, ya que muchos usuarios dependen de estos horarios para cumplir con compromisos laborales o personales en la provincia.

Vuelo Jetsmart Ezeiza (1)

Según trascendió entre los pasajeros, el motivo sería la rotura de una especie de válvula en la zona de la bodega del avión y faltaría la certificación del mecánico oficial de la empresa que no está en Ezeiza.

Tras el desembarque forzado, la empresa informó que la nueva partida está prevista, en principio, para las 17:30, lo que representa una demora total de más de dos horas y media respecto al horario original. No obstante, en los paneles de Aeropuertos Argentina 2000, el vuelo sigue figurando como cerrado.