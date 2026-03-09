Un video viral desata alarma en Irán por la "lluvia negra": qué es y por qué ocurre

El fenómeno puede producirse cuando la lluvia se mezcla con polvo, humo o partículas contaminantes presentes en la atmósfera. Videos virales.

Irán cubierto en lluvia negra tras los ataques de Estados Unidos a los depósitos de petróleo.

Un video grabado en Irán y difundido masivamente en redes sociales llamó la atención por mostrar una inusual precipitación de color oscuro . Las imágenes generaron inquietud entre los usuarios y volvieron a poner en el centro de la escena a la llamada “lluvia negra” , un fenómeno atmosférico que puede producirse cuando la lluvia arrastra partículas de polvo, humo o contaminación presentes en el aire.

En cuestión de horas, el fenómeno empezó a multiplicarse en redes sociales y se instaló como tema de debate entre los usuarios. El episodio volvió a poner el foco en un proceso atmosférico poco habitual que, pese a su nombre alarmante, tiene explicaciones científicas bastante claras.

La llamada lluvia negra ocurre cuando la precipitación arrastra partículas acumuladas en la atmósfera, como polvo, cenizas o contaminantes . Cuando estas partículas se mezclan con las gotas dentro de las nubes, la lluvia puede adquirir un tono oscuro o dejar sedimentos negros sobre superficies expuestas.

Autos, techos y vegetación suelen evidenciar estas manchas después de que la lluvia se evapora. El efecto visual es impactante, pero su origen está ligado a procesos meteorológicos conocidos que van más allá de cualquier tipo de especulación vinculada a las armas químicas.

Embed Lluvia negra cae sobre Teherán, Irán, luego de los ataques israelíes a instalaciones petroleras el sábado por la noche.



“Este es un auto blanco... la lluvia parece estar saturada de aceite. Puedes ver en mi dedo que está completamente ennegrecido.” pic.twitter.com/tAda6vQGZw — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) March 8, 2026

El día que la lluvia negra quedó en la historia

La expresión “lluvia negra” quedó grabada en la memoria colectiva tras uno de los episodios más dramáticos del siglo XX. Después de la explosión nuclear de Hiroshima en 1945, enormes incendios liberaron columnas de humo, ceniza y material radiactivo que ascendieron a la atmósfera.

Horas más tarde comenzó a caer una lluvia espesa y oscura que contenía residuos de combustión y partículas contaminadas. Aquella precipitación agravó las consecuencias sanitarias del desastre y convirtió el término en un símbolo de catástrofe.

hiroshima.jpg

Con el paso del tiempo, la expresión comenzó a utilizarse de manera más amplia para describir cualquier lluvia que transporta grandes concentraciones de partículas oscuras. Aunque el nombre conserva su carga dramática, la mayoría de los episodios actuales no tiene relación con fenómenos nucleares.

Cómo se produce la lluvia negra en la atmósfera

Desde el punto de vista meteorológico, el fenómeno forma parte de un proceso conocido como deposición húmeda. En este mecanismo, las gotas de lluvia capturan partículas suspendidas en el aire y las transportan hacia la superficie.

Cuanto mayor es la concentración de polvo, humo o ceniza en la atmósfera, más visible puede resultar el fenómeno. En algunos casos el agua adquiere un tono oscuro, mientras que en otros simplemente deja sedimentos negros después de evaporarse.

Este proceso funciona además como una especie de limpieza natural del aire. La lluvia elimina partículas presentes en la atmósfera y las deposita en el suelo, donde se vuelven visibles.

Qué fenómenos pueden provocar este tipo de precipitaciones

La lluvia negra suele aparecer cuando grandes cantidades de partículas coinciden con sistemas de tormenta.Entre los eventos que con mayor frecuencia pueden desencadenarla se encuentran:

Irán, Ataque reserva de petróleo. Irán, Ataque reserva de petróleo.

Incendios forestales de gran magnitud que liberan humo y cenizas.

Erupciones volcánicas que inyectan partículas finas en la atmósfera.

Contaminación urbana o industrial en grandes ciudades.

Tormentas que arrastran polvo desde regiones desérticas.

Explosiones vinculadas a una guerra en zonas con yacimientos petrolíferos.

Cuando alguno de estos procesos coincide con precipitaciones, las partículas suspendidas terminan mezclándose con las gotas de lluvia. Al caer, la precipitación deposita ese material sobre el suelo y genera el efecto visual que suele describirse como lluvia negra.

En regiones del Medio Oriente existen condiciones que pueden favorecer este tipo de episodios. Las tormentas pueden interactuar con polvo proveniente de zonas desérticas, humo de incendios regionales, misiles que detonaron o incluso contaminación acumulada en áreas urbanas densamente pobladas.

Desde el punto de vista sanitario, el impacto depende del tipo de material que contenga la lluvia. Si se trata de polvo o ceniza, el efecto suele limitarse a suciedad en superficies o irritaciones respiratorias leves.

Cuando las partículas provienen de emisiones industriales o materiales tóxicos / militares, el agua puede transportar contaminantes más peligrosos. En esos casos, el contacto prolongado o la exposición repetida podría representar un riesgo ambiental mayor.