Una importante línea del COLE cambia de recorrido por la obra de la Avenida Mosconi

Desde la Municipalidad afirman que de todas las líneas es la única que presenta cambios. Enterate los detalles.

La obra de la Avenida Mosconi tiene como objetivo cambiar el tránsito de la ciudad de Neuquén. Sin embargo, por la envergadura de los trabajos, pueden generarse complicaciones. Si bien la gran mayoría de los ramales del COLE no se vieron afectados por los desvíos, uno de ellos sí tuvo que cambiar el recorrido

Se trata del ramal 14 , que va desde el oeste profundo, con cabecera en Los Hornos hasta el barrio Río Grande, puntualmente hasta la calle Aconcagua y emprende el regreso por la avenida Olascoaga.

El subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Neuquén, Mauro Espinosa, amplió respecto a dónde se cambia el recorrido y las razones de la alteración de una de las líneas más utilizadas y que mayor terreno cubre.

Cómo afecta la obra a la línea 14

Según explicó el funcionario, en diálogo con Canal 7, por la obra, los cruces de Lainez y Leguizamón están interrumpidos. Esto provoca que la parada nomenclada N2252, ubicada en Leguizamón casi planas, esté inhabilitada hasta nuevo aviso.

Según detallo Espinosa, en vez de doblar en la Leguizamón para seguir su recorrido normal, la línea 14 continúa por Alcorta hasta la calle Don Bosco, cruza la Mosconi y dobla hacia el oeste por Chile para empalmar con Leguizamón y continuar su recorrido habitual.

Espinosa afirmó que el ramal 14 es "una línea protagónica de la ciudad, una línea importante que nace allá casi al límite con Plottier en la calle Crouzeilles se ve afectada apenas en un tramo de una cuadra con la intervención de una sola parada".

Colectivos eléctricos

Respecto a la parada 2252 dijo que "en principio queda cerrada hasta que tengamos avance de la obra porque tenemos alguna posibilidad que en el transcurrir de la obra se dé apertura a la calle de Leguizamón. Por lo pronto, no".

Respecto a en qué zonas se utiliza más el 14, Espinosa expresó que la mayoría de los vecinos se suben en el oeste de la ciudad. "Si tenemos que hablar de la carga de esta línea, la mayor carga importante se da en la zona oeste, el oeste profundo que tiene mucha mucha carga", afirmó.

Cómo saber si hay un cambio de recorrido del COLE

"Si ustedes ven la aplicación COLE, tiene un ícono donde marca un puntito, eso significa que tiene una notificación. Vamos al registro de la aplicación y ahí vemos todas las notificaciones. Hoy ya tenemos la notificación de la derivación de calle Leguizamón, que tiene afectación en una sola parada", explicó.

"Hoy por hoy es la única línea que tenemos afectación, pero tenemos que entender que en el transcurso de la obra seguramente vamos a tener algunos impactos en el recorrido de los colectivos, pero bueno, recostémonos en la aplicación que claramente ahí nos manifiesta los recorridos que vamos a tener de aquí en más", afirmó.

El subsecretario dijo que "las redes municipales, obviamente, están todo el tiempo comunicando las variables que tenemos en el caso de la de lo que es la obra municipal". Agregó que la app "nos está marcando en tiempo real siempre el recorrido de los colectivos".

"Aprovechemos esta bondad que tenemos de la tecnología nos acompaña con este sistema Cole para estar atentos. Independientemente de la aplicación, tenemos personal nuestro que está en la parada específicamente informando a los usuarios de que el vehículo no está pasando por esa única cuadra que tenemos hoy protagonista que no está pasando el colectivo", dijo el subsecretario.

Las demoras que provoca la obra de la Avenida Mosconi

"No podemos decir que la obra no está causando demoras en los recorridos, sin duda que no", afirmó el funcionario. "Posiblemente con el comienzo de clase, la temporada ya lanzada de administración pública, justicia, sumado a la escuela seguramente tenemos un tránsito superior", agregó.

"El recorrido de la obra es importante, pero en algunas otras intersecciones que las iremos planificando, insisto, todo el equipo municipal, tránsito obras, planificación del transporte, se hace ahí un equipo técnico que constantemente estamos viendo de resolver situaciones que obviamente al estar en obra vamos a tener que atravesar", dijo Espinosa.

"A estar atento con respecto a la aplicación y que claramente nosotros, nuestro personal, en el caso de planificación del transporte, va a estar orientando en el caso de que tengamos que suplir una una parada, porque obviamente tenemos algunos cambios en el sistema COLE", cerró el subsecretario municipal.