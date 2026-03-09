Violento intento de robo mientras manejaba la moto en plena Autovia Norte: "Nunca pensé que podía pasar algo así"

Un vecino oriundo de Centenario brindó un dramático testimonio. El hombre fue interceptado por dos delincuentes que intentaron robarle el vehículo.

Un vecino de la localidad de Centenario vivió momentos de extrema tensión este domingo por la noche, cuando regresaba de un viaje. El hombre fue interceptado por dos delincuentes que intentaron robarle su moto mientras circulaba por la Autovía Norte , obligándolo a realizar maniobras de alto riesgo para salvar su vida.

El hecho ocurrió cuando Jorge retornaba de visitar el Salto del Agrio . Tras separarse de un compañero de viaje en la rotonda de Pluspetrol, se dirigía hacia Centenario y, a la altura de la estación de servicio Shell, una moto tipo enduro, con dos ocupantes con cascos, se puso a su par. “Se me pegaron a la par, incluso tocaron los manillares. Me hicieron señas así para salir afuera, pero yo inmediatamente casi que los vi al lado y frené”, relató la víctima.

Al percatarse de que se trataba de un asalto, su reacción fue inmediata y guiada por el instinto de supervivencia. “En ese momento simplemente reaccioné y, bueno, instintivamente traté de escapar nada más ”, explicó el motociclista, en diálogo con LU5. Al notar que los asaltantes portaban algo en sus manos y daban la vuelta para perseguirlo, Jorge decidió cruzar el cantero central de la autovía y circular en sentido contrario.

Autovia Norte - camiones (6) Claudio Espinoza

“Me volví a cruzar en contramano y avancé unos 300 metros hasta la Autovía en contramano”, detalló sobre la maniobra que finalmente le permitió perder a los delincuentes, quienes, según relató, tenían dificultades para seguirlo por el terreno irregular y el peso de ir con un acompañante. Su objetivo era llegar a un lugar con gente: “Pensé inmediatamente dónde podría llegar a ver algo de seguridad o algo más de gente y me abrí a la estación de servicio, que era lo más cerca que tenía”.

El hombre admitió que, aunque suele ser precavido en zonas "calientes" como Buenos Aires, no esperaba sufrir un hecho así en la región. “Acá en Neuquén o en la zona nunca pensé que podía pasar algo así. Entonces, no iba mirando los espejos, no iba prestando mucha atención”, confesó.

Según pudo saber el damnificado a través de testimonios de empleados de la zona, se han registrado otros casos similares recientemente. “Es preocupante. Ahí veía otro hecho que salió en las noticias de una 790 ayer que encontraron también”, señaló Jorge, en relación a otros robos de motos de alta cilindrada.

Tras el susto, el vecino aseguró que, aunque seguirá usando su vehículo, deberá extremar los cuidados: “Hay que salir con más cuidado. Trataré de evitar esas zonas o, si vuelvo de noche, trataré de evitar esa zona e ir más por el centro”.