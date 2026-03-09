El dron de LM Neuquén muestra el comienzo de las obras del estacionamiento subterráneo. Sin interrumpir el tránsito, se construirá un puente en "Y".

Acceso Norte desde el aire: así se ve la obra que cambiará el ingreso a Neuquén

El Acceso Norte de la ciudad de Neuquén atraviesa una etapa de transformación que modificará por completo uno de los puntos más transitados de la capital. El sector, por donde circulan más de 50 mil vehículos por día, será intervenido con una serie de obras que reorganizarán el ingreso y la salida de la ciudad.

Desde el dron de LM Neuquén , te mostramos en detalle el sector donde se desarrollará el proyecto, sobre la avenida Raúl Alfonsín y su conexión con las calles Salta, Jujuy y Diagonal 9 de Julio.

Allí se ejecutará una intervención que incluye un puente elevado, cruces en desnivel, reorganización de carriles y la construcción de un estacionamiento subterráneo, que ya comenzó.

El plan contempla una inversión estimada en 17 mil millones de pesos y un plazo de ejecución de aproximadamente un año.

rotonda pirkas estacionamiento subterraneo

El puente elevado en forma de Y

El eje central de la obra será la construcción de un puente elevado con diseño en forma de Y, que permitirá reorganizar los flujos vehiculares en el ingreso norte a la ciudad.

La estructura se levantará sobre la avenida Raúl Alfonsín y permitirá que los vehículos que llegan desde el norte puedan elevarse sobre la traza actual y elegir su recorrido.

Uno de los ramales permitirá descender hacia calle Jujuy, mientras que el otro conectará directamente con el centro de Neuquén a través de la Diagonal 9 de Julio.

Según explicó el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano del municipio, Alejandro Nicola, la incorporación de cruces en desnivel apunta a mejorar la circulación en uno de los sectores más exigidos del tránsito urbano.

Cómo se reorganizará el tránsito

El proyecto también contempla cambios en el funcionamiento de las calles que atraviesan el sector. La calle Salta quedará destinada principalmente a la salida hacia el norte, pasando por debajo del nuevo puente elevado. Este esquema busca eliminar los cruces a nivel que actualmente generan demoras y congestión en horas pico.

Además, el diseño del nuevo acceso permitirá habilitar hasta siete conexiones o salidas diferentes desde el puente elevado hacia las calles del entorno.

Drone Estacionamiento Pirkas 1

Desvíos para mantener la circulación

Durante el proceso de construcción se implementará un sistema de desvíos pavimentados para evitar cortes totales de tránsito.

Quienes ingresen a Neuquén desde el norte deberán tomar un desvío asfaltado antes de llegar al área de obra, que permitirá girar hacia la derecha e ingresar por calle Jujuy con dos carriles de circulación.

En sentido contrario, los vehículos que salgan de la ciudad por calle Salta encontrarán otro desvío pavimentado que permitirá retomar la avenida Raúl Alfonsín a la altura de Doctor Ramón.

Desde el municipio aseguraron que el esquema permitirá mantener dos carriles permanentes tanto para el ingreso como para la salida de la ciudad.

Drone Estacionamiento Pirkas 3

Espacios verdes y circulación peatonal

El rediseño del Acceso Norte también incluirá una intervención en el espacio público del sector.

Debajo de las estructuras del puente elevado se generarán áreas parquizadas, senderos peatonales y zonas de descanso que se integrarán con el sistema de espacios verdes que conecta el Parque de la Confluencia.

El proyecto prevé vincular sectores como el Espacio de la Diversidad, el área Della Valentina y la Plaza de la Mujer, ampliando la continuidad del corredor recreativo. Además se incorporarán pasarelas peatonales para mejorar la seguridad de los cruces en una zona donde el tránsito vehicular es permanente.

El estacionamiento subterráneo

A pocos metros de la obra vial avanza otro proyecto que forma parte del desarrollo del sector: un estacionamiento subterráneo de dos plantas con capacidad para 800 vehículos. La infraestructura incluirá más de veinte locales gastronómicos en superficie, conformando un polo comercial y de servicios vinculado al nuevo acceso a la ciudad.

Según explicó Nicola, el estacionamiento ya se encuentra en una etapa avanzada de movimiento de suelo y excavación para alcanzar el nivel cero de la obra. En los próximos días comenzarán los trabajos de hormigonado y armado de estructuras metálicas, lo que marcará el inicio de la etapa constructiva de la estructura.

La obra vial del nuevo Acceso Norte —que incluye el puente elevado y la reorganización del tránsito— será ejecutada con fondos municipales. En cambio, el estacionamiento subterráneo corresponde a una inversión privada que se desarrolla bajo el esquema de concesión de obra pública.