Empleo privado registrado: Neuquén y Río Negro son las únicas provincias que crecen desde la asunción de Milei

Según datos del SIPA, ambas jurisdicciones muestran variaciones positivas en el trabajo formal entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025.

Neuquén y Río Negro son las únicas provincias del país que lograron incrementar el empleo privado entre noviembre del 2023 y el mismo mes de 2025. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), ambas jurisdicciones presentan variaciones positivas en el nivel de trabajo formal mientras el resto de las provincias continúa en terreno negativo.

El ranking comparativo entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 ubica a Neuquén en el primer lugar, con un crecimiento del 3,4% en el empleo privado registrado. En segundo lugar aparece Río Negro, con una suba del 0,7%. Las otras 22 jurisdicciones del país muestran retrocesos en la cantidad de trabajadores asalariados del sector privado en el mismo período.

El desempeño de las dos provincias patagónicas está vinculado al crecimiento de la actividad energética, en particular al desarrollo de Vaca Muerta , que impacta tanto en la producción hidrocarburífera como en las empresas de servicios, transporte, metalmecánica y logística asociadas a esa cadena de valor.

A nivel nacional, el empleo privado formal atraviesa un período de retracción. Los registros oficiales muestran que desde fines de 2023 se redujo la cantidad de asalariados en empresas privadas, en un contexto en el que el mercado laboral se sostuvo principalmente por el aumento del trabajo independiente y de los cuentapropistas.

EMPLEO PRIVADO REGISTRADO

El relevamiento del SIPA muestra que todo el resto del país registró caídas en el empleo privado formal desde noviembre de 2023. Entre las bajas más pronunciadas aparecen Santa Cruz (-16,2%), La Rioja (-14%) y Formosa (-11,3%). También presentan retrocesos provincias de mayor peso económico y densidad poblacional como Buenos Aires (-3,4%), Córdoba (-2,4%), Santa Fe (-2,5%) y la Ciudad de Buenos Aires (-2,3%).

En ese escenario, el crecimiento del empleo en Neuquén y Río Negro aparece como una excepción dentro del mapa laboral argentino, donde la creación de puestos de trabajo registrados en el sector privado se mantiene estancada desde hace más de una década.

El gobernador Rolando Figueroa también se refirió a los datos a través de su cuenta en la red social X. "Desde diciembre de 2023, solo dos provincias generaron empleo privado en la Argentina, y Neuquén encabeza la lista", dijo y agregó que "con el esfuerzo de los neuquinos y un modelo que está produciendo un verdadero cambio en la producción, la provincia genera más oportunidades".

TUIT FIGUEROA EMPLEO

El posteo de Alfredo Cornejo

El informe del SIPA se conoció este viernes por la mañana luego de una publicación del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien destacó en redes sociales el posicionamiento de su provincia en el ranking nacional de empleo privado.

En su mensaje, el mandatario sostuvo que Mendoza “vuelve a destacarse en el mapa productivo del país” y remarcó que la provincia se ubica en el tercer lugar del ranking, detrás de Neuquén y Río Negro.

Sin embargo, el propio cuadro difundido por el gobernador muestra que Mendoza registra una variación negativa del 0,6% en el empleo privado entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025. Es decir, en el período analizado se produjo una caída en la cantidad de puestos de trabajo formales.

Captura de pantalla 2026-03-06 a la(s) 12.53.26

Tras las críticas en redes sociales, fuentes cercanas al gobierno mendocino indicaron que el planteo no apuntaba a celebrar un crecimiento, sino a destacar que Mendoza se encuentra entre las provincias que lograron sostener mejor el nivel de empleo en un contexto nacional adverso.

El dato previo

En el informe previo del SIPA, sobre la variación interanual del empleo registrado en la Argentina (no solo privado), Neuquén registró un incremento del 0,8% y se ubicó en el tercer lugar del ranking nacional.

Esa publicación, de principios de febrero marcó que en términos interanuales, solo tres provincias registraron aumentos en el nivel de empleo: Santiago del Estero (+2,9%), San Juan (+2,6%) y Neuquén (+0,8%).

Además, la provincia lideró la creación de empleo en noviembre de 2025 al mostrar un incremento del +0,8%, seguida por Jujuy (+0,5%), Entre Ríos (+0,3%) y Tucumán (+0,3%) con respecto al mes anterior.

En aquella oportunidad, el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral Lucas Castelli destacó que “Neuquén acumula la creación de más de 4.000 puestos de trabajo registrados”.