Informe especial por el 8M: ¿Quiénes son los últimos femicidas de Neuquén?

Durante el 2025, seis femicidios conmovieron a Neuquén. En este 8M , a través de un informe especial audiovisual, repasamos los casos y mostramos, además, quiénes fueron los femicidas.

Roberto Daniel Sánchez de 59 años, trabajaba en la gomería “El 22” de la calle Copahue al 1100. A tres cuadras del departamento de Azul Semeñenko , a quién asesinó el 25 de septiembre de 2025. El hecho ocurrió en su casa, en el barrio Toma La Familia de Neuquén, y la evidencia por la que quedó imputado, es contundente. El gomero del barrio, Roberto Sánchez, fue imputado por homicidio triplemente agravado por ensañamiento, por odio a la identidad de género y por mediar violencia de género. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que el ataque estuvo motivado por odio a la identidad de género, dado que Azul era una mujer trans. En octubre del 2025, se le otorgaron 8 meses de prisión preventiva.

fornulacion de cargo - Roberto Daniel Sanchez - crimen de Azul Semeñenko (52) Claudio Espinoza

Luis Alberto Espinoza de 45 años tiene un pasado delictivo por robo en Neuquén. “El Cantarilla”, como lo conocen en la meseta neuquina, no solo fue declarado reincidente en el año 2018 sino que también hay registros judiciales que comprueban un delito contra la empresa de un vecino de Colonia Nueva Esperanza que cometió junto a su hermano Hector Manuel Espinoza en 2017. Jessica Scarione recurrió en varias oportunidades al Hospital Regional y a la Línea 148 de asistencia a víctimas de violencia, entidad que había catalogado la situación en “código rojo”. Dos semanas antes de su asesinato había denunciado a Espinoza y las medidas cautelares seguían pendientes de resolución. Espinoza asesinó a su pareja, Jessica, en la casa en la que convivían y se dio a la fuga. Luego de cinco días lo encontraron escondido en un basural a cielo abierto de Senillosa. Fue declarado culpable y se le otorgaron seis meses de prisión preventiva.

SFP Femicidio de Jessica Scarione audiencia a Luis Alberto Espinoza Nueva esperanza (6) Sebastián Fariña Petersen

Ramón de León Pérez de 59 años es dominicano y hace unos años vino a vivir a Neuquén desde Chubut. La justicia chubutense, el 14 de febrero de 2025, lo condenó por tres ataques a su ex pareja en Trelew. La pena fue de seis meses de prisión en suspenso, es decir, sin detención. Olga Quinteros fue asesinada el 16 de marzo de 2025 en Piedra del Águila. Ramón de León Pérez es el único imputado en la causa y fue detenido tres días después en el consulado de República Dominicana de Buenos Aires mientras pedía volver a su país. La acusación del autor por homicidio agravado por femicidio se postergó ya que actualmente se encuentra internado en el hospital psiquiátrico Borda con custodia policial. En este contexto, queda pendiente debatir su imputabilidad.

Poco se sabe y nada se mostró a Jorge Octavio Linco. Solo se conoce que seguirá en prisión preventiva en la Comisaría N°25, hasta este 8 de marzo. Mabel Mena, del barrio Los Pobladores, de Junín de los Andes, fue brutalmente asesinada el pasado 7 de junio, por Linco, su pareja.

Alcides Reyes es un constructor paraguayo que se arrojó a propósito por un barranco de la Ruta Provincial 13, en el camino al paraje Kilka, con la intención de matar a su pareja, Mabel Rosana Lopez Fernández. El hecho se desencadenó luego de que ella decidiera denunciarlo por haberla golpeado brutalmente la noche previa. Reyes está imputado por femicidio y continúa en prisión preventiva por riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Alcides femicidio ruta 13

Fernando Gomez de 57 años se quitó la vida luego de balear a su ex pareja, Mónica Rodriguez. El hecho ocurrió el 21 de diciembre de 2025 en la casa de ella, en la toma Familias Unidas de Centenario. Mónica activó el botón antipánico, pero mientras la policía se dirigía a su hogar, se reportaron disparos dentro del domicilio.

A Ángela Gladis Díaz, de 23 años, la encontraron muerta el 18 de septiembre en un sector de cantera de la meseta neuquina. La autopsia determinó que falleció por un traumatismo de cráneo. No hay sospechosos ni detenidos. Era una mujer que vivía en extrema vulnerabilidad y nadie denunció su desaparición. Por protocolos judiciales, el caso quedó enmarcado desde el inicio como femicidio. Se priorizan las diligencias orientadas a determinar si existió violencia de género previa y cuáles fueron las circunstancias en que se produjo el crimen.