Polémica por festejos del Día de la Mujer: regalaron baldes y escobas en un evento

La jornada de "celebración" fue realizada por una municipalidad y se llevó cientos de críticas.

Lo que debía ser un día de conmemoración por el Día de la Mujer , terminó siendo una jornada que se llenó de críticas. En una localidad argentina entregaron objetos de limpieza para mujere s que participaron del homenaje.

En Colonia Aurora, provincia de Misiones , el municipio organizó una jornada de festejos este sábado, pero la elección de los premios para las ganadoras del certamen principal, que incluyó la coronación de la reina y sus princesas, desató una ola de indignación al conocerse que fueron artículos de limpieza .

A pesar del ruido generado por los sorteos, la gestión municipal defendió la jornada asegurando que el objetivo era "homenajear el rol fundamental de las mujeres en la comunidad" .

La controversia surgió porque este tipo de regalos reproduce una visión tradicional que históricamente asoció a las mujeres con el trabajo del hogar y el cuidado, actividades que a menudo no reciben reconocimiento ni remuneración. El hecho contrastó con el propósito de la fecha, que conmemora las luchas por la igualdad de derechos y mejores condiciones laborales.

misiones festejos dia de la mujer

A pesar del ruido generado por los sorteos, la gestión municipal defendió la jornada asegurando que el objetivo era "homenajear el rol fundamental de las mujeres en la comunidad".

El intendente Cali Goring resaltó el compromiso con la creación de más oportunidades, en un evento que también contó con charlas sobre prevención de salud a cargo del médico Tomás Guiso y momentos de reflexión espiritual.

El evento contó además con otras actividades. La pastora Raquel Krampitz compartió una reflexión alusiva, mientras que el médico Tomás Guiso brindó una charla informativa sobre la prevención del cáncer de piel. También participaron funcionarios públicos, como la diputada provincial Elvani Goring, quien resaltó el valor y el compromiso de las mujeres en la vida comunitaria.

Por su parte, el intendente Cali Goring destacó "la importancia de seguir trabajando por una sociedad con más oportunidades y reconocimiento para las mujeres", según informó oficialmente el municipio.

El festejo se completó con música en vivo y diversos juegos, sorteos y desafíos de pastelería. Al final, los presentes compartieron una gran mesa comunitaria con distintas comidas y refrigerios.

dia de la mujer misiones

Día Internacional de la Mujer: por qué se celebra el 8 de marzo

Cada 8 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, una jornada destinada a reflexionar sobre la lucha histórica por la igualdad de género y el reconocimiento de los derechos de las mujeres.

La fecha fue institucionalizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en el año 1977 luego que la Asamblea General de la ONU aprobará un resolución en donde se invitaba a todos los Estados miembros a tomar en cuenta esta fecha para impulsar acciones que eviten la discriminación, la violencia y ayuden alcanzar la tan anhelada igualdad entre hombres y mujeres.

En la página web de la UNESCO reseña que, el Día Internacional de la Mujer nació de las actividades del movimiento sindical a principios del siglo XX en América del Norte y Europa. El primer Día Nacional de la Mujer se celebró en los Estados Unidos el 28 de febrero de 1909, cuando se convocó la huelga de los trabajadores textiles y mujeres del Partido Socialista de los Estados Unidos protestaron también contra las condiciones laborales en Nueva York en 1908.