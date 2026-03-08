Día Internacional de la Mujer: por qué se celebra el 8 de marzo

La fecha busca visibilizar la lucha por la igualdad de derechos, el reconocimiento social y la erradicación de la violencia y la discriminación contra las mujeres.

El Día de la Mujer conmemora la lucha de las mujeres por sus derechos,, el reconocimiento social y la erradicación de la violencia y la discriminación contra las mujeres.

Cada 8 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer , una jornada destinada a reflexionar sobre la lucha histórica por la igualdad de género y el reconocimiento de los derechos de las mujeres.

La fecha fue institucionalizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ( Unesco ) en el año 1977 luego que la Asamblea General de la ONU aprobará un resolución en donde se invitaba a todos los Estados miembros a tomar en cuenta esta fecha para impulsar acciones que eviten la discriminación, la violencia y ayuden alcanzar la tan anhelada igualdad entre hombres y mujeres .

En la página web de la UNESCO reseña que, el Día Internacional de la Mujer nació de las actividades del movimiento sindical a principios del siglo XX en América del Norte y Europa . El primer Día Nacional de la Mujer se celebró en los Estados Unidos el 28 de febrero de 1909, cuando se convocó la huelga de los trabajadores textiles y mujeres del Partido Socialista de los Estados Unidos protestaron también contra las condiciones laborales en Nueva York en 1908.

Día de la Mujer

En 1917, las mujeres en Rusia deciden protestar de nuevo, y luchar por "Pan y Paz" en el último domingo de febrero (cayó en un 8 de marzo en el calendario gregoriano), llevando eventualmente a la adopción del voto femenino en esa nación euroasiatica.

A partir de estas fechas las luchas feministas tomaron una dimensión global que no ha parado de exigir, y lograr, alcanzar reconocimiento en los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales.

El lema de la ONU este 8 de marzo

Este año la celebración del Día Internacional de la Mujer se hará bajo el lema de la ONU: “Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas”. Según la web oficial de la organización, el mensaje central es exigir la igualdad de derechos y una justicia efectiva que garantice el ejercicio y disfrute de esos derechos.

En este sentido, La ONU informa que en áreas fundamentales como el trabajo, la seguridad, la familia, la propiedad y la jubilación, la ley sigue perjudicando sistemáticamente a las mujeres. “El empoderamiento de la próxima generación es el núcleo de esta idea, ya que la juventud, en especial las mujeres jóvenes y las niñas adolescentes, serán las protagonistas de cambios duraderos en el futuro”, se lee en la campaña oficial de la organización.

El acto central de la ONU se realizará el 9 de marzo en Nueva York y podrá seguirse a través de ONU Web TV, con traducción al español. La fecha coincide con el inicio de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el foro anual más importante sobre género y derechos de las mujeres.

Actualmente, la marcha del 8 de marzo es más que una conmemoración. Es una demanda colectiva y global para erradicar la brecha de género y eliminar las barreras jurídicas, sociales y culturales que limitan a millones de mujeres en todo el mundo.

Movilización

La movilización del 8M, reconocida hace medio siglo por la ONU, persiste como símbolo de resistencia y llamado permanente a la acción colectiva para avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

paro de mujeres Las mujeres hicieron sentir sus reclamos en las calles de la capital neuquina, así como en otras localidades (San Martín de los Andes), en el marco del Día Internacional de la Mujer. Federico Soto

Agrupaciones feministas, organismos sociales, gremialistas y dirigentes de espacios políticos decidieron en asamblea que la convocatoria oficial de este 2026 será el lunes 9 de marzo a las 16 horas en el Congreso de la Nación hasta la Plaza de Mayo.

Para explicar porque se postergó un día la movilización, Luci Cavallero, docente y militante de Ni Una Menos, dijo que, “se definió pasar la fecha del 8 al 9 de marzo porque va a ser una marcha con paro. En la asamblea se evaluó que hacerlo en un día laborable marca una salida a la calle y pone de alguna manera una confrontación más abierta con las políticas del gobierno“, afirmó.

Además, remarcó que el cambio de fecha se decidió a escala local y mundial: “La decisión se tomó en varias asambleas del país e incluso en otros países del mundo, donde también la marcha pasa del 8 pasa al 9 de marzo”.

Paro de Mujeres en Neuquén

Diversos sindicatos de Neuquén confirmaron su adhesión al paro de mujeres convocado en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que este año se realizará el lunes 9 de marzo . La jornada incluirá una medida de fuerza y actividades de movilización para visibilizar los reclamos vinculados a derechos laborales, igualdad de género y reconocimiento de las diversidades.

8M DÍA DE LA MUJER EN NEUQUÉN Claudio Espinoza

La convocatoria se desarrollará el lunes 9 en la capital neuquina y en distintas localidades de la provincia, con la participación de organizaciones sindicales, sociales y colectivos feministas que cada año impulsan el denominado “paro de mujeres”. En este contexto, gremios del sector estatal y universitario ya anunciaron su acompañamiento a la medida.