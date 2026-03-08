Quini 6: mirá los resultados de este domingo 8 de marzo

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 3.500 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

El Quini 6 este domingo 8 de marzo, en su edición 3354 , en el que se puso en juego un pozo millonario de más de 3.500 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 844 millones de pesos . Salieron los números 13, 10, 37, 21, 06 y 00. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 844 millones de pesos . Salieron los números 27, 18, 34, 06, 04 y 01. En esta modalidad, no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 1.300 millones de pesos y salieron los números 33, 29, 43, 05, 27 y 37. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 388 millones de pesos, los números favorecidos fueron 25, 36, 28, 19, 14 y 16. Hubo 35 ganadores con cinco aciertos, cada uno se lleva más de $11 millones.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 3.800 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

Mirá los resultados del miércoles

El Quini 6 este miércoles 4 de marzo, en su edición 3353, en el que se puso en juego un pozo millonario de más de 11.100 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 830 millones de pesos. Salieron los números 10, 41, 07, 06, 25 y 15. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 830 millones de pesos. Salieron los números 13, 11, 15, 19, 12 y 25. En esta modalidad, hubo un ganador de los seis aciertos y se lleva 780 millones de pesos. El ganador es de San Juan.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 861 millones de pesos y salieron los números 26, 11, 29, 35, 06 y 34. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 291 millones de pesos, los números favorecidos fueron 31, 01, 17, 05, 14 y 38. Hubo 20 ganadores con cinco aciertos, cada uno se lleva más de $14 millones . Son de varoas provincias entre ellas uno es de Neuquén y otro de Río Negro.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 3.550 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.