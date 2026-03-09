Video: así inmovilizaron con una Taser a un hombre que quiso atacar a su pareja y la policía

Se conocieron impactantes imágenes del momento en que un hombre que tenía un cuchillo y una viga de de cemento de casi un metro.

Fuentes policiales revelaron que un hombre de 32 años amenazó a su pareja con un cuchillo de carnicero.

Horas de tensión se vivieron en una vivienda familiar, cuando efectivos policiales intervinieron en un caso de violencia de género . El hecho se conoció el caso a raíz de un llamado al 911, y todo terminó con un hombre detenido con una pistola Taser.

Fuentes policiales revelaron que un hombre de 32 años amenazó a su pareja con un cuchillo de carnicero. La víctima fue quien convocó a la Policía a través de un llamado de Emergencias al 911 y manifestó que su pareja se encontraba en estado de agresividad en el inmueble, en el sur de Rosario , en provincia de Santa Fe.

Desde la Central, enviaron de inmediato un móvil del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II de Santa Fe y solicitaron la presencia de un operador de pistola Taser “para actuar con el uso gradual de la fuerza”, informaron. Y confirmaron que el hombre intentó agredir a la policía con una viga de cemento.

Según precisaron, cuando los efectivos ingresaron a la vivienda el agresor, sostenía una pesada viga de hormigón de 80 centímetros con la que amenazó a los agentes.

Cómo fue la intervención de la policía con la pistola Taser

Frente al riesgo que representaba la situación para la víctima, los policías y terceros, un suboficial decidió realizar el disparo con la pistola Taser, logrando inmovilizar al hombre y proceder a su reducción para colocarle las esposas de seguridad.

Durante el procedimiento, el personal policial secuestró un cuchillo tipo carnicero y una viga de hormigón de aproximadamente 80 centímetros de largo, elementos que el agresor utilizaba para intimidar.

El hombre fue trasladado en calidad de aprehendido a la comisaría 21ª de la Unidad Regional II, donde quedó a disposición de la Justicia mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes.

Desde fuentes policiales señalaron que la utilización del arma de baja letalidad permitió controlar la situación sin que se registraran heridos, evitando así un desenlace de mayor gravedad en el marco del episodio de violencia de género.

Neuquén comienza a utilizar las pistolas Taser para reforzar la seguridad de la provincia

Una semana atrás, el gobierno provincial autorizó la adquisición de las pistolas Taser para su utilización por parte de la Policía de Neuquén. Con una inversión total de $2.979.637.452,75, el objetivo es fortalecer las capacidades operativas y promover un uso gradual y razonable de la fuerza en intervenciones policiales. La medida fue formalizada mediante un decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa.

La norma habilita la contratación de los dispositivos, junto con accesorios, cartuchos operativos y de entrenamiento, cámaras corporales, sistemas de carga y licencias de uso, dentro de la Ley 3474 y su decreto reglamentario.

La incorporación de estas herramientas permitirá dar respuesta a la diversidad territorial y operativa de la Policía Neuquén, especialmente en ámbitos urbanos, turísticos y de alta circulación. El uso de las mismas irá acompañado por protocolos de actuación y capacitación específica para el personal policial.

A su vez, la adquisición contribuirá a mejorar la planificación logística, la trazabilidad del equipamiento y la transparencia en el uso de medios coercitivos, en línea con estándares nacionales e internacionales de profesionalización policial y respeto por los derechos humanos.