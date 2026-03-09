Nuevo precio del pasaporte argentino: este es el valor desde marzo 2026

El Gobierno Nacional autorizó las subas en los montos para gestionar el pasaporte argentino . Así quedaron los valores.

En el sitio oficial Argentina.gob.ar, se consigna que si viajamos al exterior es obligatorio que tengamos el pasaporte al día, salvo que vayamos a países miembros o asociados del Mercosur , en los que podemos ingresar con nuestro DNI. Recientemente, el Gobierno Nacional autorizó las subas en los montos para gestionar el pasaporte argentino . Así quedaron los valores.

En el portal mencionado más arriba, también se subraya que la emisión de todos los trámites de pasaporte , independientemente de la modalidad de entrega que se elija, está supeditada a la verificación de la documentación y a la aprobación de controles externos al organismo.

A partir del 6 de marzo de 2026, el costo del pasaporte argentino será de 100 mil pesos , según lo dispuso la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper).

A través de la Disposición 106/2026, publicada en el Boletín Oficial, se fijó el incremento del precio del pasaporte argentino, cuyo valor anterior estaba establecido en 70 mil pesos.

Según los considerando de la medida adoptada por el Gobierno Nacional, el incremento en el costo del pasaporte argentino se basó en el propósito de continuar asegurando los mejores estándares en términos tecnológicos, de diseño y de seguridad de los documentos de viaje argentinos, y en sintonía con valores de referencia para documentos análogos en países de la región. Y se añadió que deviene necesario actualizar los aranceles correspondientes a la expedición del Pasaporte Ordinario para Argentinos de entrega regular, los adicionales a aplicar a los trámites de Pasaporte exprés y Pasaporte de resolución inmediata y los aranceles del Documento de Viaje para Apátridas o Refugiados y del Pasaporte Excepcional para Extranjeros.

Cabe resaltar que esta modificación representa un incremento cercano al 43% sobre el precio vigente hasta la fecha. La diferencia nominal para el bolsillo del ciudadano será de $30.000 por cada libreta gestionada bajo la modalidad tradicional.

Cuánto costarán las diferentes modalidades del pasaporte argentino

Según la resolución mencionada más arriba, el pasaporte exprés -que posibilita a las personas recibir su documentación dentro de un plazo de 96 horas hábiles posteriores a la gestión- también aumentará de 150 a 200 mil pesos, lo que representa una suba del 33%.

Asimismo, la modalidad de resolución inmediata para la gestión del pasaporte habilita la entrega del documento dentro de las 6 horas desde una vez iniciado el trámite. Esta opción se encuentra disponible únicamente en las oficinas habilitadas para tal fin. El precio de este servicio pasará de $250.000 a $330.000. El aumento en este segmento ronda el 32% respecto al valor previo y encarece la gestión en $80.000.

Cabe recordar cuáles son los requisitos que las personas mayores de 18 años deben cumplir para poder gestionar el pasaporte argentino:

DNI tarjeta vigente.

Pasaporte anterior: es recomendable pero no obligatorio.

En caso de personas incapaces: