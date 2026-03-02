Cambia el DNI y los pasaporte: estas personas deben renovarlos, ¿cuál es el precio?

El Renaper anunció nuevos modelos, que se adaptan a estándares internacionales de seguridad. Qué cambia.
El Gobierno nacional, a través del Registro Nacional de las Personas (Renaper), lanzó un nuevo modelo de Documento Nacional de Identidad (DNI) y pasaporte, que ya entró en vigencia desde el pasado 1ro de febrero. La medida quedó formalizada a través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026, publicadas en el Boletín Oficial.
La actualización apunta a reforzar la seguridad y modernizar los documentos, en línea con los estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). El cambio principal radica en el soporte físico y tecnológico. Los nuevos DNI y pasaportes están fabricados en policarbonato, cuentan con grabado láser y suman un chip sin contacto, lo que dificulta su falsificación y mejora la protección de los datos personales.
En cuanto a las características del nuevo DNI electrónico, incorpora elementos gráficos como la escarapela que enmarca el retrato, estrellas argentinas, el Sol de Mayo, glaciares, cordillera y mapa bicontinental, además de un holograma transparente renovado, impresión en iris, una ventana transparente y estampados táctiles.
Quiénes deben renovar el DNI y el pasaporte
Luego del lanzamiento de los nuevos modelos de los documentos, surge la duda sobre quiénes deben renovarlos. En ese contexto, las autoridades aclararon que todos los DNI y pasaportes emitidos bajo los formatos previos seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, por lo que el cambio solo será obligatorio en determinados casos específicos. En cuanto al DNI, se debe renovar al nuevo formato por estos motivos:
- Quienes cumplan 5, 8 o 14 años, en el marco de las actualizaciones obligatorias.
- Personas que tengan el DNI vencido o esté próximo a vencer.
- Quienes necesiten rectificar datos personales.
- Casos de pérdida, robo o daño.
Por su parte, la renovación del pasaporte no es obligatoria para quienes tengan un documento vigente emitido bajo el formato anterior. Para mayores de 18 años, la vigencia es de 10 años, mientras que para menores es de 5 años. Solo deberán realizar el trámite quienes:
- Tengan el pasaporte vencido o próximo a vencer.
- Necesiten un nuevo ejemplar por pérdida o deterioro.
- Requieran actualizarlo por cuestiones administrativas o de viaje.
Cuánto cuesta la renovación del documento y el pasaporte
Los valores para tramitar en el nuevo DNI se mantienen dentro del esquema habitual del Renaper y varían según los casos:
- Ejemplar DNI recién nacido (primer DNI a todos los niños de cero a seis meses nacidos en el territorio nacional): sin cargo
- Primer ejemplar DNI (de seis meses a cinco años de edad/ carta de ciudadanía/ opción de nacionalidad): $ 7.500
- Actualización de 5/8 años: $ 7.500
- Actualización de 14 años: $ 7.500
- Ejemplar nuevo (actualizaciones posteriores/ rectificación de datos/ cambio de domicilio/ canje de LE o LC por DNI/ otros ejemplares de DNI/ adopción): $ 7.500
- Rectificación por reconocimiento de tu identidad de género: sin cargo
- DNI exprés (dentro de las 96 horas hábiles) $ 18.500
- DNI 24 hs (retira en oficina de origen en 24 horas hábiles) $ 29.500
- DNI al instante (sólo en oficinas habilitadas a tal fin) $ 40.500
Para el pasaporte, el cuadro tarifario vigente establece estos valores:
- Pasaporte regular: $70.000
- Pasaporte exprés (entrega en hasta 96 horas): $150.000
- Pasaporte al instante (entrega en 6 horas, en puntos habilitados): $250.000
Cómo tramitar un nuevo ejemplar de DNI, paso a paso
- Elegir el Registro Civil más cercano, dentro de la jurisdicción donde cada persona tenga domicilio, o sacar turno para un Centro de Documentación Renaper en la app Mi Argentina.
- Presentarse en la oficina elegida, si es en un Centro de Documentación Renaper con la constancia de turno.
- Guardar la constancia de solicitud de trámite y hacer el seguimiento online con tu ID desde el sitio web https://mitramite.renaper.gob.ar/.
- El envío al domicilio estará a cargo del correo. Debe ser recibido por la persona titular del DNI o alguien mayor de 18 años con la constancia de solicitud de trámite.
- Si se desea retirarlo en una oficina, presentarse con la constancia de solicitud de trámite. Los menores de 14 años deben asistir al turno acompañados por padre, madre o tutor con su DNI.
