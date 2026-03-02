Cambia el DNI y los pasaporte: estas personas deben renovarlos, ¿cuál es el precio?

El Renaper anunció nuevos modelos, que se adaptan a estándares internacionales de seguridad. Qué cambia.

Cambia el DNI y los pasaporte: estas personas deben renovarlos y este es el precio

El Gobierno nacional , a través del Registro Nacional de las Personas ( Renaper ), lanzó un nuevo modelo de Documento Nacional de Identidad ( DNI ) y pasaporte , que ya entró en vigencia desde el pasado 1ro de febrero. La medida quedó formalizada a través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026, publicadas en el Boletín Oficial.

La actualización apunta a reforzar la seguridad y modernizar los documentos, en línea con los estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). El cambio principal radica en el soporte físico y tecnológico. Los nuevos DNI y pasaportes están fabricados en policarbonato , cuentan con grabado láser y suman un chip sin contacto , lo que dificulta su falsificación y mejora la protección de los datos personales.

En cuanto a las características del nuevo DNI electrónico , incorpora elementos gráficos como la escarapela que enmarca el retrato, estrellas argentinas, el Sol de Mayo, glaciares, cordillera y mapa bicontinental, además de un holograma transparente renovado, impresión en iris, una ventana transparente y estampados táctiles.

DNI nuevo modificaciones El nuevo DNI actualiza medidas de seguridad, acoplándose a los estándares internacionales.

Quiénes deben renovar el DNI y el pasaporte

Luego del lanzamiento de los nuevos modelos de los documentos, surge la duda sobre quiénes deben renovarlos. En ese contexto, las autoridades aclararon que todos los DNI y pasaportes emitidos bajo los formatos previos seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, por lo que el cambio solo será obligatorio en determinados casos específicos. En cuanto al DNI, se debe renovar al nuevo formato por estos motivos:

Quienes cumplan 5, 8 o 14 años, en el marco de las actualizaciones obligatorias.

Personas que tengan el DNI vencido o esté próximo a vencer.

Quienes necesiten rectificar datos personales.

Casos de pérdida, robo o daño.

Por su parte, la renovación del pasaporte no es obligatoria para quienes tengan un documento vigente emitido bajo el formato anterior. Para mayores de 18 años, la vigencia es de 10 años, mientras que para menores es de 5 años. Solo deberán realizar el trámite quienes:

Tengan el pasaporte vencido o próximo a vencer.

Necesiten un nuevo ejemplar por pérdida o deterioro.

Requieran actualizarlo por cuestiones administrativas o de viaje.

pasaporte (1) La actualización no es meramente estética, sino que responde a una necesidad técnica de validación de identidad.

Cuánto cuesta la renovación del documento y el pasaporte

Los valores para tramitar en el nuevo DNI se mantienen dentro del esquema habitual del Renaper y varían según los casos:

Ejemplar DNI recién nacido (primer DNI a todos los niños de cero a seis meses nacidos en el territorio nacional): sin cargo

(primer DNI a todos los niños de cero a seis meses nacidos en el territorio nacional): sin cargo Primer ejemplar DNI (de seis meses a cinco años de edad/ carta de ciudadanía/ opción de nacionalidad): $ 7.500

(de seis meses a cinco años de edad/ carta de ciudadanía/ opción de nacionalidad): $ 7.500 Actualización de 5/8 años: $ 7.500

$ 7.500 Actualización de 14 años: $ 7.500

$ 7.500 Ejemplar nuevo (actualizaciones posteriores/ rectificación de datos/ cambio de domicilio/ canje de LE o LC por DNI/ otros ejemplares de DNI/ adopción): $ 7.500

(actualizaciones posteriores/ rectificación de datos/ cambio de domicilio/ canje de LE o LC por DNI/ otros ejemplares de DNI/ adopción): $ 7.500 Rectificación por reconocimiento de tu identidad de género: sin cargo

sin cargo DNI exprés (dentro de las 96 horas hábiles) $ 18.500

(dentro de las 96 horas hábiles) $ 18.500 DNI 24 hs (retira en oficina de origen en 24 horas hábiles) $ 29.500

(retira en oficina de origen en 24 horas hábiles) $ 29.500 DNI al instante (sólo en oficinas habilitadas a tal fin) $ 40.500

Para el pasaporte, el cuadro tarifario vigente establece estos valores:

Pasaporte regular : $70.000

: $70.000 Pasaporte exprés (entrega en hasta 96 horas): $150.000

(entrega en hasta 96 horas): $150.000 Pasaporte al instante (entrega en 6 horas, en puntos habilitados): $250.000

nuevo dni pasaporte Tanto el DNI como el pasaporte son enviados por correo al domicilio de la persona.

Cómo tramitar un nuevo ejemplar de DNI, paso a paso