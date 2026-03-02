Nahuel Gallo llegó a Argentina y fue recibido por su esposa e hijo

El Gendarme Nahuel Gallo , recientemente liberado por el Gobierno venezolano, regresó al país y se reencontró con su esposa, María Alexandra Gómez, y con su hijo Víctor , quienes lo recibieron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Además de su familia en el lugar estaban la senadora y ex ministra, Patricia Bullrich , y la titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Gallo, quien estuvo 448 días detenido en Venezuela, recientemente liberado por el Gobierno venezolano, regresó en un vuelo privado gestionado por Claudio “Chiqui” Tapia , en nombre de la Asociación del Fútbol Argentino y en forma conjunta con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

nahuel gallo (1) Infobae

El gendarme estuvo detenido en Venezuela desde 2024, en la primera parte de su cautiverio con paradero desconocido, hasta que sus familiares pudieron conocer que se encontraba en la prisión El Rodeo 1 de Caracas.

Gallo había sido apresado en el paso fronterizo con Colombia, cuando ingresaba a Venezuela para visitar a su esposa de esa nacionalidad y a su pequeño hijo, quienes se encontraban allí.

El vuelo en el que volvió al país partió desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar (Caracas) a las 5,51 (hora local, las 4,51 de Argentina) y luego de realizar una escala técnica en Guayaquil, volvió a emprender viaje hacia Ezeiza donde arribó a las 4.45.

La AFA tuvo una intervención clave

La liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido durante 448 días en Venezuela, tuvo un actor inesperado en las gestiones finales: la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El organismo difundió el primer comunicado institucional tras confirmarse la excarcelación y organizó el traslado del cabo primero hacia el país en un avión privado vinculado a la dirigencia del fútbol argentino.

afa nahuel gallo

Bajo el título “El fútbol, un puente humanitario”, la AFA agradeció públicamente a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez “por su sensibilidad y disposición para atender esta situación” y sostuvo que el deporte puede ser “un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación en una acción humanitaria de esta envergadura”. En el mismo texto, el organismo reconoció a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió el acercamiento.

La intervención del ente rector del fútbol argentino se hizo visible con la difusión de una imagen en la que Gallo aparece junto a Luciano Nakis, prosecretario de la AFA, y Fernando Isla Casares, director de Protocolo y Ceremonial. Ambos integraron la delegación que viajó a Caracas y que, según informó la propia AFA, mantuvo contactos con autoridades de la FVF.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, confirmó en sus redes sociales que el regreso de Gallo fue resultado de “un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL”. En una segunda publicación, agregó que “el fútbol nos une, trasciende fronteras y demuestra que siempre es posible construir puentes para el entendimiento y la cooperación”.