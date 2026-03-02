Choque en Ruta 67: una camioneta impactó contra un camión a metros de la rotonda de Pluspetrol

El accidente de tránsito ocurrió este lunes alrededor de las 6 de la mañana. La conductora de 39 años fue trasladada al hospital Heller.

En la madrugada del lunes 2 de marzo se registró un fuerte choque sobre la Ruta 67 con dos protagonistas. Por un lado, una camioneta Ford Eco Sport y por otro un camion con acoplado. Ambos vehículos culminaron con graves daños pero afortunadamente los conductores no resultaron con lesiones de gravedad.

De acuerdo a lo informado por la comisaria de la Dirección Tránsito de Neuquén , Andrea Solano, a LM Neuquén , el personal tomó conocimiento del hecho aproximadamente a las 6 de la mañana del siniestro vial y constató que ocurrió a un kilómetro de la rotonda de Pluspetrol .

"Se trató de una Ford Eco Sport conducida por una mujer de 39 años , única ocupante, y un camión Mercedes Benz conducido por un hombre de 36 años ", indicó Solano aunque remarcó que al arribar al lugar la conductora no estaba presente.

choque ruta 67

"Cuando el personal llegó la mujer no se encontrraba, pudo salir del vehículo por sus propios medios, y no revestiría de gravedad por lo que comentó la gente del lugar", dijo. De manera que permaneció allí hasta que el sistema de emerencias la trasladó al hospital Heller.

Cómo fue el violento choque en la ruta petrolera

La Ruta 67 también es conocida como la "Ruta del Petróleo" o ruta petrolera por lo que la mayoría de los siniestros involucran transportes de la industria hidrocarburífera. Este accidente de tránsito no fue la excepción a la regla dado que según lo investigado por Tránsito, la conductora de la Eco Sport era una trabajadora que salía desde la sede de la empresa Pluspetrol.

"Por razones que no conocemos, lo que causó el siniestro es que no se percató de la presencia del camión que circulaba por ruta, ocurrió la colision lateral izquierda del camión hacia el vehículo del menor porte", indicó Solano acerca de la dinámica.

En tanto, informó que la División Tránsito realizó el test de alcoholemia con resultado negativo para el camionero que señaló que al momento del choque se dirigía a realizar una carga de manera particular, sin pertenecer a una empresa.

choque ruta 67

"Estaba bien, arbitrando los medios para ver si iba a poder movilizar el camión porque no sabía si iba a poder arrancar, sin necesidad de auxilio, pero no quedó ocupando el carril, sino sobre banquina", dijo la comisaria.

Incendio total de una camioneta en la Ruta 67, la ruta petrolera

Una camioneta utilitaria quedó totalmente destruida tras sufrir un incendio durante la noche del jueves en la Ruta 67, conocida como la Ruta del Petróleo, en un sector cercano al acceso Benito Machado, en la ciudad de Centenario.

El escenario se registró alrededor de las once de la noche. El personal policial de la Comisaría 52 alertó la situación y dio aviso inmediato a la asociación de Bomberos Voluntarios, luego de detectar a la camioneta que ardía a un costado de la ruta.

Al arribar al lugar, la dotación enviada encontró a una Renault Kangoo blanca completamente tomada por las llamas, por lo que iniciaron las tareas para sofocar el fuego y evitar su propagación hacia la banquina o la vegetación cercana.

incendio ruta 67 ruta del petroleo

Patricio Álvarez, informó a LM Neuquén que la intervención logró extinguir las llamas pero los daños fueron totales, por la rápida propagación del fuego debido al viento de la meseta. "Cuando llega Bomberos la gente estaba ahí, pero obviamente se había alejado, porque también es una zona de muy difícil acceso a la comunicación", indicó.

Según el testimonio del conductor, que viajaba junto a otro trabajador de una empresa, mientras circulaban comenzaron a percibir olor a quemado proveniente de la Kangoo. Por este motivo, decidieron detener la marcha y descender rápidamente, ya que en pocos minutos el fuego se expandió sin posibilidad de controlarlo.