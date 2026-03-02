Este es el nombre que nadie lo usa desde 1992 y pocas personas lo tuvieron en Argentina

No se registra oficialmente desde hace 34 años. Y a lo largo de la historia, apenas 219 mujeres lo portaron. De cuál se trata.

Este nombre nadie lo usa desde 1992 y pocas personas lo tuvieron en Argentina

La elección del nombre de un hijo o hija suele estar influenciada por las tendencias del momento. Esto hace que en determinadas épocas existan nombres muy populare s y otros directamente dejen de utilizarse y queden en el pasado . En este último grupo se encuentra un caso extremo , a tal punto que en Argentina no se usa desde hace 34 años .

Un nombre femenino que, según el sitio del Gobierno especializado en datos, no se registra desde 1992. De todos modos, anterior a esa fecha, tampoco hubo muchos casos. Desde 1922 hasta 2015, apenas se registraron 219 personas llamadas así . Los años en los que se anotaron más personas con este nombre fueron 1942, 1964 y 1974, las tres veces con 11 mujeres. Se trata del nombre Honorina .

De origen latino, Honorina significa “honorable”, “honrada”, “estimada” o “gloriosa” , ya que deriva de la palabra latina honor . Además, es una variación de nombres como Honorio o Honoria. También está vinculado en gran parte a Santa Honorina , una virgen mártir de la región de Ruan, Francia, que sufrió martirio en tiempos del emperador Diocleciano .

Cuál fue el nombre de mujer más usado en Argentina en 2025

En cuanto a nombres de mujer, el 2025 fue un calco del 2024. El año pasado, el más popular fue Isabella, con 6.848 niñas inscriptas. En segundo lugar se ubicó Valentina, con 5.766. Y Olivia cerró el podio, con 5.707. En 2024 la tendencia había sido la misma, aunque con cifras más altas: encabezó Isabella (8.379), siguió Valentina (7.540) y completó Olivia (6.749).

De acuerdo al Registro Nacional de las Personas (RENAPER), el cuarto lugar de 2025 entre las niñas lo ocupó Sofía (5.196), quinto fue Jazmín (4.577), sexto se ubicó Victoria (4.082), séptimo estuvo Martina (3.851), octavo quedó Emma (3.538), noveno fue Emilia (3.507) y completó el top ten Mía (3.422).

Si se extiende el listado hasta los 20 nombres femeninos más populares de Argentina el último año, también encontramos a Catalina (3.267), Aitana (3.231), Ámbar (2.957), Franchesca (2.422), Renata (2.421), Zoe (2.371), Alma (2.338), Delfina (2.334), Luz (2.303) y Abigail (2.283).

Qué dice la ley sobre los nombres que se permiten en Argentina

A la hora de elegir el nombre de un hijo o hija, no todo está permitido. En Argentina, según lo establecido en el Código Civil y Comercial, una persona puede tener hasta tres prenombres, que deben ser apropiados, no extravagantes ni ridículos, y no tienen que coincidir con los de hermanos que estén vivos. Se esta manera, se busca garantizar el derecho a la identidad y evitar abusos en la asignación.

Por otro lado, la Ley nacional de Nombre de las Personas no permite apellidos como nombres propios, salvo algunas excepciones particulares que se tienen en cuenta. El apellido se define por consenso de los padres, pudiendo llevar el de uno o ambos. En caso de desacuerdo, el Registro Civil lo define por medio de un sorteo. Y en el caso de hijos adoptivos, se rigen reglas similares o, en casos especiales, se mantiene el apellido de origen.

Qué buscan los padres a la hora de elegir el nombre de un hijo

Existen cuatro factores principales que una familia tiene en cuenta a la hora de elegir el nombre de sus hijos:

Honrar a un miembro de la familia o bien cumplir con determinadas tradiciones que heredan.

Cómo suena un nombre, tanto individualmente como con nombre y apellido.

El significado del nombre.

El estilo del nombre y si se corresponde con el estilo de los padres.

Sophie Kihm, psicóloga experta en nombres y editora en jefe del sitio especializado Nameberry, señaló en diálogo con el diario Clarín que “poner a los niños nombres de miembros de la familia es una antigua tradición que muchos todavía siguen hoy en día”. Sin embargo, aclaró que esta tendencia es “cada vez es menos frecuente”.