Cambio histórico en Gmail: permitirá modificar el nombre de usuario del correo

La nueva función en prueba habilitaría actualizar el nombre de una dirección de correo sin perder el acceso ni la terminación original.

Google comenzó a ensayar una nueva función que podría marcar un cambio importante para los usuarios de Gmail : la posibilidad de cambiar el nombre de usuario asociado a una dirección @gmail.com . La iniciativa busca ofrecer mayor flexibilidad sin afectar la cuenta, ya que el acceso se mantendría tanto con la dirección original como con la nueva, siempre conservando la terminación del servicio.

Hasta ahora, los usuarios de Gmail solo podían cambiar la dirección de correo electrónico si utilizaban una cuenta de terceros, pero no se permitía este cambio a aquellos con una dirección ‘@gmail.com’.

Como indica la tecnológica en su página de soporte, “si la dirección de correo electrónico de la cuenta termina en ‘@gmail.com’, generalmente no se podrá cambiar”. Sin embargo, Google ha comenzado a implementar una opción para permitir dichas modificaciones.

Así se ha detallado en una publicación compartida por el grupo de Telegram Google Pixel Hub, así como en una página de soporte de Google India, donde Google indica que ha comenzado a permitir cambiar el nombre de usuario de la dirección de correo electrónico de cuentas ‘@gmail.com’, manteniendo la misma terminación.

Este cambio en el nombre de usuario no afectará a los datos, el historial de mensajes ni a ningún otro aspecto de la cuenta, por lo que facilitará seguir utilizándola en caso de que se haya perdido o se desee utilizar otro nombre.

El nombre de la cuenta de gmail se podrá cambiar tres veces

Sin embargo, el nombre de la cuenta solo se podrá cambiar un total de tres veces y, además, una vez se haya efectuado un cambio, se deberán de esperar 12 meses para volver a cambiar de nombre de dirección de Gmail.

Asimismo, Google también ha especificado que, una vez se haya modificado el nombre, los usuarios podrán utilizar tanto la nueva dirección como la antigua para acceder a su cuenta, ya que esta última se configurará como alias.

Con todo ello, la compañía ha recomendado hacer una copia de seguridad antes de efectuar algún cambio en el nombre de la dirección de correo electrónico. Asimismo, se trata de una función que aún no se ha comenzado a implementar a nivel global.

Cómo triplicar tu espacio en Gmail con 6 claves y sin pagar nada

El espacio disponible de forma gratuita que ofrece Gmail no es ilimitado, y es común que con el correr de los años los usuarios empiecen a quedarse con cada vez menos sin recurrir a abonar los planes en dólares que permiten ampliarlo. Para ello, existen algunas técnicas que permiten hasta triplicar el espacio sin pagar nada.

Algo que no muchos saben es que todos los servicios de Google se unifican y llenan los 15 GB de almacenamiento disponibles de forma gratuita. Es decir, también hay que estar al tanto del contenido que uno tiene en Google Drive, Google Fotos y otros servicios de la empresa.

¿Cómo liberar espacio gratis en Gmail?

El primer paso antes de empezar a buscar trucos un poco más avanzados será vaciar la papelera de reciclaje y aquellos que se encuentran dentro de la categoría "spam". Este último y los correos eliminados ocupan espacio de almacenamiento.

Gmail permite a los usuarios vaciar las carpetas con un solo clic. Es recomendable hacerlo regularmente para liberar espacio sin complicaciones.

Algo similar ocurre con Google Drive y Google Fotos, ya que ambos están vinculados directamente con la cuenta de Gmail y ocupan parte de los 15 GB disponibles de almacenamiento. Los usuarios pueden eliminar archivos innecesarios en Google Drive o fotos duplicadas en Google Fotos, lo que no sólo libera espacio, sino que también mejora la organización.

Una de las principales razones por las cuales se agota el espacio de Gmail son los correos electrónicos que contienen archivos adjuntos pesados.

La plataforma ofrece una función de búsqueda que permite a los usuarios identificar estos mensajes. Al escribir "has:attachment larger:10M" en la barra de búsqueda, se filtrarán todos los correos electrónicos con archivos adjuntos mayores a 10 MB.

A su vez, los mensajes más antiguos suelen quedar olvidados en la bandeja de entrada. Gmail permite a los usuarios buscar correos por fecha, lo que facilita la eliminación de aquellos que ya no son relevantes. Al usar la búsqueda avanzada, se puede ingresar "before:2022/01/01" para encontrar correos anteriores a esa fecha y, en consecuencia, decidir cuáles eliminar.

Para reducir el desorden en la bandeja de entrada, los usuarios pueden identificar y borrar correos de remitentes específicos. Al crear filtros, es posible seleccionar automáticamente los correos de ciertos remitentes para que se eliminen o se muevan a la papelera.

En tanto, es común que la bandeja de entrada se llene de correos promocionales y newsletters a las que los usuarios se han suscrito en algún momento. Google ofrece una herramienta para cancelar suscripciones directamente desde los correos, lo que permite deshacerse de esos mensajes de manera sencilla.