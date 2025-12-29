Vuelco en la rotonda de Ruta 51 y Ruta 67: tres personas que iban al lago Mari Menuco resultaron heridas

El tremendo accidente sucedió a la altura del sector Río Neuquén en una zona que carece de iluminación. Las víctimas del vuelco tienen 55, 22 y 29 años.

Un fuerte vuelco se registró durante la noche del domingo en la rotonda que conecta las rutas provinciales 51 y 67, en el sector conocido como Río Neuquén, en dirección al lago Mari Menuco . El siniestro vial dejó como saldo tres personas heridas que debieron ser derivadas al hospital para su atención.

El episodio ocurrió alrededor de las 23, cuando un Renault Sandero Stepway, por razones que se investigan y aún se intentan establecer, terminó volcado a un costado de la rotonda. Se trata de un tramo que presenta escasa visibilidad, ya que carece de iluminación desde la ampliación de la traza vial realizada años atrás.

En el Sandero se desplazaban tres personas, un hombre de 55 años y dos jóvenes de 22 y 29 , todos domiciliados en la localidad de Barda del Medio. Tras el impacto, los ocupantes sufrieron diversas lesiones y fueron asistidos en el lugar.

vuelco ruta 51 y ruta 67 mari menuco

Hasta la escena acudieron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Centenario, personal sanitario del Hospital Natalio Burd y efectivos de la Comisaría 49, junto a agentes de Tránsito de Villa Obrera. Los heridos fueron trasladados en ambulancia al centro de salud para una evaluación médica más exhaustiva.

Las actuaciones de rigor quedaron a cargo de las autoridades, que continúan con las pericias para establecer la mecánica del vuelco y las circunstancias que lo provocaron.

Tremendo choque y vuelco de un minibús del gobierno con niños

Un fuerte choque entre un minibús y un auto, a la altura del kilómetro 1252 de la Ruta 22, dejó a 21 personas heridas, mayoritariamente menores, que fueron derivados a hospitales de la zona. El hecho ocurrió cerca de las 18, próximo al límite con el ejido de la ciudad de Plottier.

Según información a la que accedió LM Neuquén, en el minibús viajaban niños de Pilo Lil, mientras que en el auto también circulaban, en este caso, con tres niños que fueron trasladados al Hospital de Plottier. Los niños del paraje Pilo Lil tendrían entre 6 y 9 años. En tanto que, los ocupantes del R12 eran dos adultos y tres chicos de 11, 14 y 16 años.

En total, alrededor de 12 niños fueron trasladados por el SIEN al Hospital de Senillosa para que puedan ser evaluados por los profesionales, dado los golpes y cortaduras que presentaban.

choque- senillosa- menores-6-

Los bomberos de Plottier fueron convocaros a las 17.50 al lugar donde concurrieron con dos dotaciones. "Al llegar la primera dotación se encontró con que un vehículo Renault Break R12 había colisionado con un minibús del gobierno de la provincia que trasladaba chicos de una colonia de vacaciones, que eran oriundos del paraje Pilo Lil", explicó el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Plottier, Carlos Mansilla, a LM Neuquén.

Como consecuencia del impacto, señaló que "la camioneta sufrió un vuelco sobre uno de sus laterales y se lesionaron 16 ocupantes, presentaban heridas de distinta gravedad y consideración, como así también los cinco ocupantes de la break R12".

El bombero indicó que "los heridos presentaban lesiones de diversa gravedad, incluyendo algunos con fracturas múltiples, otros con heridas graves en brazos y extremidades inferiores. También con golpes o fracturas de cadera, traumatismos de fémur, rotura de fémur y lesiones importantes en los codos. Un adulto también sufrió un golpe en las costillas. Algunos fueron derivados en código rojo al Hospital Castro Rendón", agregó.