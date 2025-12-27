Tremendo choque entre una trafic y un auto en Ruta 22: hay 21 heridos, 16 son niños

Ocurrió cerca de las 18 en el kilómetro 1252, en jurisdicción de Senillosa. En el microbús viajaba un contingente de Pilo Lil con menores.

Varios heridos en un accidente sobre Ruta 22, a la altura de un parque acuático, próximo a Senillosa.

Un fuerte choque entre una trafic y un auto, a la altura del kilómetro 1252 de la Ruta 22 , dejó 21 heridos, mayoritariamente menores, que fueron derivados a hospitales de la zona. El hecho ocurrió cerca de las 18, próximo al límite con el ejido de la ciudad de Plottier.

Según información a la que accedió LM Neuquén , en la trafic viajaban menores de Pilo Lil, mientras que en el auto también circulaban, en este caso, con tres niños que fueron trasladados al Hospital de Plottier.

Alrededor de 12 niños fueron trasladados por el SIEN al Hospital de Senillosa para que puedan ser evaluados por los profesionales, dado los golpes y cortaduras que presentaban.

Trabajaban en el lugar Bomberos Voluntarios de Plottier y de Senillosa, efectivos de la Policía, y ambulancias de Plottier y del SIEN.

Heridos de distinta consideración

Los bomberos de Plottier fueron convocaros a las 17.50 al lugar donde concurrieron con dos dotaciones. "Al llegar la primera dotación se encontró con que un vehículo Renault Break R12 había colisionado con un minibús del gobierno de la provincia que trasladaba chicos de una colonia de vacaciones, que eran oriundos del paraje Pilo Lil", explicó el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Plottier, Carlos Mansilla, a LM Neuquén.

Como consecuencia del impacto, señaló que "la camioneta volcó sobre uno de sus laterales y se lesionaron 16 ocupantes, presentaban heridas de distinta gravedad y consideración, como así también los cinco ocupantes de la break R12".

Mansilla estimó que los niños del paraje Pilo Lil tendrían entre 6 y 9 años. En tanto que, los ocupantes del R12 eran dos adultos y tres chicos de 11, 14 y 16 años.

El bombero indicó que "los heridos presentaban lesiones de diversa gravedad, incluyendo algunos con fracturas múltiples, otros con heridas graves en brazos y extremidades inferiores. También con golpes o fracturas de cadera, traumatismos de fémur, rotura de fémur y lesiones importantes en los codos. Un adulto también sufrió un golpe en las costillas. Algunos fueron derivados en código rojo al Hospital Castro Rendón", agregó.

choque- senillosa- menores-3 Gentileza Bomberos Voluntarios de Plottier

Posible causa del choque

Respecto a la hipótesis del siniestro vial, el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios se remitió a señalar que "lo único que puedo decir es que hay un semáforo en el lugar. Así que seguramente alguien hizo una maniobra indebida".

Los lesionados fueron trasladados por ambulancias del hospital de Plottier y Senillosa, principalmente a Plottier. El servicio del SIEN también se hizo presente con cuatro ambulancias que iban y venían con pacientes de tan corta edad.

Trabajaban en el lugar dos dotaciones de Senillosa, dos dotaciones de Plottier y aproximadamente unos 20 bomberos. "Fueron necesarios por la cantidad de lesionados que había", surayó Mansilla. Incluso añadió que semejante accidente, de tal magnitud y con tantos heridos, no se había registrado en la zona.