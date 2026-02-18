El automovilista que chocó y mató a un niño de un año y siete meses se dio a la fuga: cómo lo atraparon

El hombre de unos 50 años fue atrapado escapando junto a familiares. Se aguarda resultado de autopsia, análisis de sangre y pericias mecánicas.

Dolor en el norte neuquino por la muerte de un niño de solo un año y siete meses en un choque frontal.

En medio de la conmoción por el trágico accidente de tránsito en Colipilli donde un automovilista chocó y mató a un niño de un año y siete meses, dejó a su mamá en grave estado de salud, tuvo otro aspecto violento cuando el conductor se dio a la fuga . Sin embargo, su intento de deslindarse de sus responsabilidades fue frustrado.

En diálogo con LM Neuquén , Mariano Jara, Coordinador Operativo de la Dirección Seguridad Altos del Neuquén , informó que el siniestro aconteció sobre Ruta 4 en el sector conocido como Colipilli Abajo, a unos 27 kilómetros desde la localidad de El Huecú.

Todo comenzó alrededor de las 23:30, cuando la víctima que sobrevivió regresaba de un evento en una iglesia. "La colisión fue entre un auto modelo Sedán y una moto, donde iba una señora de 33 años con un bebé de un año y siete meses, e impactaron de frente", dijo.

Al respecto de la dinámica, pudieron determinar que la moto ingresó a la ruta proveniente de un camino alternativo y el auto circulaba en el sentido contrario cuando impactan de frente y, producto de la colisión, se produce el deceso del menor.

El niño murió camino al hospital y su mamá pelea por su vida

"La muerte del niño se produjo en el momento del traslado en ambulancia a El Huecú; no llegó con vida", indicó Jara quien señaló que continúa la expectativa por el estado de salud de la madre. De momento se informó que tuvo lesiones graves como la fractura expuesta de sus piernas, aunque no hay informe médico actualizado.

"Fue derivada al hospital de Zapala, donde está internada en terapia intensiva", confirmó el Coordinador.

Respecto a las circunstancias de la muerte del pequeño, la fiscal del caso, Natalia Rivera, quien integra la Quinta Circunscripción, solicitó la realización de la autopsia en Neuquén para determinar la causal de la muerte porque, según trascendió, a simple vista con el informe médico no se pudo determinar.

Cómo atraparon al automovilista que chocó, mató y se fugó

Una vez garantizado el traslado de las víctimas al hospital, la investigación policial se centró en encontrar al protagonista que se trasladaba en un auto, y según consignaron testigos del siniestro que aportaron datos, se dio a la fuga. "Por averiguaciones logramos la aprehensión del mismo, así como la ubicación del rodado, el cual fue consignado", sintetizó el comisario, quien indicó que hubo un trabajo en conjunto de la Comisaría 33 y de la División Tránsito de Chos Malal.

"No se quedó en el lugar y, al cabo del transcurso de dos horas, lo ubicamos transitando por la Ruta provincial 4 en otro auto con familiares, y el auto de él, estaba a unos 3 kilómetros desde el lugar del siniestro, estacionado, de la ruta hacia el campo", precisó.

Al respecto del procedimiento para identificar al fugitivo de unos 50 años, indicó que el auto en el que se trasladaba estaba arribando al puesto perteneciente a una comunidad mapuche. "Al momento que estaba circulando, paramos el auto, lo invitamos a descender y se procedió a la demora, sin oponer resistencia", comentó.

El delito que se investiga por parte de la fiscal Rivera es el de homicidio culposo por provocar la muerte del menor de edad, y además se suma la expectativa por las lesiones de la joven madre. Uno de los posibles agravantes depende de los resultados del análisis de sangre que se le practicó a los fines de determinar la presencia de alcohol u otras sustancias. Además, todavía falta determinar si contaba con la licencia de conducir y la documentación obligatoria.

Una de las medidas pendientes es la pericia mecánica sobre el auto, que brindará información clave de cara a la posible formulación de cargos. Se trata de un Volkswagen Voyage, que al momento de ser secuestrado presentaba un fuerte impacto en la parte frontal con daños de consideración.