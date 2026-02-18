Vuelos cancelados por el paro de la CGT: ¿Qué pasará en Neuquén?

Desde Aerolíneas Argentinas brindaron una serie de alternativas para los pasajeros afectados. Enterate si se canceló tu vuelo.

Debido al paro general impulsado por la Confederación General del Trabajo ( CGT ), Aerolíneas Argentinas suspenderá 255 vuelos este jueves 19 de febrero. Según estimaciones de la firma, las cancelaciones afectarán a más de 31.000 pasajeros . En Neuquén, la medida impactará de lleno y se prevén cancelaciones para toda la jornada.

Según la página oficial de Aeropuertos del Neuquén , este jueves se cancelarán diez vuelos solamente en el aeropuerto Presidente Perón. Mientras tanto, para el aeropuerto Chapelco, de San Martín de Los Andes, no hay información respecto a los itinerarios cancelados y pidieron que quienes tienen pasajes para este jueves se acerquen a los mostradores.

Según informó Aerolíneas Argentinas, a nivel nacional la medida de fuerza provocará pérdidas cercanas a los 3 millones de dólares.

Aeropuerto de Neuquén (10) Maria Isabel Sanchez

“De las cancelaciones, 219 corresponden a vuelos de cabotaje, que afectarán a aproximadamente 25.000 pasajeros; 32 a vuelos regionales, con cerca de 5.000 pasajeros impactados; y 4 a vuelos internacionales, que involucran a alrededor de 1.000 pasajeros. La compañía aplicará los descuentos salariales correspondientes al personal que adhiera a la medida por la jornada no trabajada”, informaron desde la compañía.

Uno por uno, los vuelos cancelados en Neuquén

Según informa el sitio oficial, solo los vuelos de la empresa Flybondi no se verán afectados por las medidas de fuerza.

Los estados de los arribos para este 19 de febrero en el aeropuerto Presidente Perón de Neuquén Capital son los siguientes:

07:05 – Vuelo AR 1984 Origen: Ezeiza Aerolínea: Aerolíneas Argentinas Estado: Cancelado

08:20 – Vuelo FO 5300 Origen: Ezeiza Aerolínea: Flybondi Estado: En horario

08:35 – Vuelo AR 1636 Origen: Aeroparque Aerolínea: Aerolíneas Argentinas Estado: Cancelado

09:35 – Vuelo AR 1640 Origen: Aeroparque Aerolínea: Aerolíneas Argentinas Estado: Cancelado

11:10 – Vuelo WJ 3741 Origen: Salta Aerolínea: Jetsmart Airlines Estado: Cancelado

13:35 – Vuelo AR 1642 Origen: Aeroparque Aerolínea: Aerolíneas Argentinas Estado: Cancelado



Aeropuerto de Neuquén (12) Maria Isabel Sanchez

Los estados de las partidas para este 19 de febrero en el aeropuerto Presidente Perón de Neuquén Capital son los siguientes:

07:00 – Vuelo AR 1631 Destino: Aeroparque Aerolínea: Aerolíneas Argentinas Estado: Cancelado

08:05 – Vuelo AR 1984 Destino: Trelew Aerolínea: Aerolíneas Argentinas Estado: Cancelado

09:10 – Vuelo FO 5301 Destino: Ezeiza Aerolínea: Flybondi Estado: En horario

09:15 – Vuelo AR 1637 Destino: Aeroparque Aerolínea: Aerolíneas Argentinas Estado: Cancelado

10:15 – Vuelo AR 1641 Destino: Aeroparque Aerolínea: Aerolíneas Argentinas Estado: Cancelado

11:55 – Vuelo WJ 3162 Destino: Aeroparque Aerolínea: Jetsmart Airlines Estado: Cancelado



Las alternativas que brindó Aerolíneas Argentinas para cambiar el pasaje

La compañía implementó alternativas como cambios de horario, reubicaciones y ajustes operativos para reducir las consecuencias de la medida. Aerolíneas Argentinas expresó su voluntad de mantener los estándares de seguridad y atención, y pidió disculpas a los pasajeros por las molestias ocasionadas.

Desde la firma sugieren a los pasajeros con vuelos previstos para ese día revisar las comunicaciones recibidas en el correo electrónico registrado al momento de la compra. Aquellos que obtuvieron sus boletos mediante agencias de viaje deben contactarlas directamente. Además, están habilitados los canales de autogestión en la aplicación oficial para iOS y Android, así como en el sitio web oficial. Por último brindaron un número de WhatsApp para consultas: +54 9 11 4940 4798.