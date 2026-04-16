EE.UU. endurece la presión sobre Irán: asegura que puede mantener el bloqueo "todo el tiempo que sea necesario"

La Casa Blanca afirmó que el cerco marítimo ya golpea la economía iraní y confirmó un nuevo envío de tropas a Medio Oriente para reforzar la ofensiva.

El gobierno estadounidense mantiene su posición en el conflicto bélico con Irán.

La administración de Donald Trump redobló este miércoles su ofensiva contra Irán al advertir que está preparada para sostener sin límite de tiempo el bloqueo económico impuesto sobre la república islámica, una medida que Washington considera clave para forzar nuevas concesiones diplomáticas en medio de la tregua temporal vigente entre ambos países.

La definición fue realizada por el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien aseguró que Estados Unidos dispone de los recursos necesarios para mantener cerrado el acceso comercial marítimo iraní durante el tiempo que considere necesario si Teherán no modifica su postura en la negociación .

Durante una entrevista televisiva con Fox News, el funcionario sostuvo que la presión económica ya comenzó a tener consecuencias concretas dentro de Irán y afirmó que las restricciones aplicadas por Washington están generando severas complicaciones en la actividad económica del país persa.

El endurecimiento del discurso oficial llegó luego de que el Comando Central estadounidense comunicara que completó el cierre operativo de los puertos iraníes, una maniobra que había sido anticipada por la Casa Blanca tras el fracaso de la última ronda de conversaciones diplomáticas mantenidas en Islamabad.

Irán desafía a Donald Trump

Como parte de la escalada, el gobierno norteamericano anunció además un nuevo refuerzo militar para Medio Oriente con el traslado de aproximadamente 4.200 efectivos en los próximos días.

Según trascendió en medios estadounidenses, el contingente estará integrado por unidades del Grupo Anfibio Boxer junto con personal de la 11° Unidad Expedicionaria de Marines, cuyo desembarco en la zona está previsto antes de fin de mes.

La ampliación de la presencia militar busca consolidar la posición estratégica de Estados Unidos en la región mientras se mantiene la presión sobre el régimen iraní para que retome negociaciones en términos aceptables para Washington.

trump Donald Trump endureció su postura tras el fracaso de las negociaciones de paz con Irán.

Trump insiste en que el conflicto podría terminar pronto

Pese a la profundización de la ofensiva militar y económica, Trump se mostró optimista sobre la evolución de la crisis y aseguró que la guerra podría encaminarse hacia un desenlace próximo.

El mandatario sostuvo en una entrevista con Fox Business que el conflicto podría resolverse “muy pronto”, una declaración que contrastó con la creciente movilización militar ordenada por su administración en las últimas horas.

Además, vinculó la evolución de la guerra con la situación económica interna de Estados Unidos y remarcó que espera una baja en los precios de los combustibles una vez estabilizado el escenario internacional, en momentos en que la Casa Blanca también sigue de cerca el impacto electoral de la crisis de cara a los comicios legislativos de noviembre.

Irán desafía a Donald Trump (1)

El estrecho de Ormuz sigue siendo la clave del conflicto

Uno de los principales focos de tensión continúa siendo el estrecho de Ormuz, paso marítimo estratégico para el comercio mundial de energía y eje central de la actual disputa geopolítica.

La crisis se agravó cuando Irán restringió la circulación en esa vía en respuesta al inicio de las operaciones militares lanzadas a fines de febrero, afectando uno de los corredores por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo comercializado globalmente.

Frente a ese escenario, la Casa Blanca dispuso el bloqueo naval sobre los accesos a puertos iraníes con el objetivo de profundizar el costo económico para Teherán y obligarlo a revisar su posición.

En Washington aseguran que la medida forma parte de un esquema de presión progresiva diseñado para debilitar la capacidad operativa del régimen iraní y llevarlo nuevamente a la mesa de diálogo bajo condiciones favorables para Estados Unidos.