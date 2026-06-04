Dolor por la muerte de un conocido abogado neuquino

Los mensajes de despedida y homenajes inundaron las redes. Colegas y amigos destacaron su trayectoria profesional y su compromiso gremial.

La muerte del abogado y autor de Zapala, Julián Alejandro Álvarez Marchino , generó una profunda conmoción en distintos ámbitos de la provincia. Amigos, allegados e instituciones inundaron las redes con emotivos mensajes en los que resaltaron su compromiso, su calidad humana y la huella que dejó a lo largo de los años.

Álvarez nació en 1945 en Capital Federal y durante su adolescencia se trasladó a Zapala . Hizo carrera en el Poder Judicial de Neuquén por 40 años , a partir de 1965, y tiene varios libros publicados.

Además, es coautor del código procesal penal de la provincia de Neuquén (Ley 2784). Particularmente, redactó los dos primeros tomos de la normativa, que años más tarde presentó en formato libro. El abogado también tuvo trayectoria sindical y fue director de la firma Consultores Legales Asociados de Zapala (CoLegAs).

Los comunicados de despedida a Julián Álvarez

Uno de los comunicados fue difundido por el Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJuN), donde recordaron a Álvarez como uno de los protagonistas de la historia de la organización. Desde el gremio señalaron que fue parte de numerosas luchas por los derechos de las y los trabajadores judiciales y acompañaron a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento.

“Con profundo dolor y tristeza despedimos al compañero Julián Álvarez, quien ha dejado su huella desde los inicios de nuestra organización y en tantas luchas por los derechos de las y los trabajadores judiciales”, expresaron desde la entidad sindical.

Julián Álvarez abogado zapala noticias Foto: Zapala Noticias

A las muestras de dolor también se sumó el Club Social y Deportivo Unión de Zapala, institución con la que mantuvo una estrecha relación durante años. Allí recordaron que su vínculo trascendía el rol de asesor legal y destacaron su aporte a la vida institucional de la entidad.

“Julián fue mucho más que nuestro asesor legal. Fue un amigo de la institución, un hombre comprometido con nuestros valores y una persona que dejó una huella imborrable en la historia de nuestro club”, señalaron desde la institución zapalina.

En el comunicado también remarcaron uno de los aportes más recordados del abogado: su participación en la creación del escudo que actualmente identifica al club.

“Su legado quedará para siempre reflejado en el escudo que hoy nos representa y nos identifica, símbolo que él ayudó a crear y que llevaremos con orgullo generación tras generación”, destacaron.

Las publicaciones generaron una fuerte repercusión entre excompañeros de trabajo, amigos, militantes sindicales, colegas y personas que compartieron distintas etapas de su vida profesional y personal.

Las redes se inundaron de mensajes de homenaje y despedida

Entre las decenas de comentarios que acompañaron las publicaciones, muchos coincidieron en destacar a Álvarez como un referente, maestro y compañero de trabajo.

Claudio Balaguer recordó sus primeros años en la Justicia y escribió: “Un honor haber compartido mis primeros pasos en la Cámara Sala Penal de Zapala donde nos enseñaste tanto. Un hombre de bien, con principios y bonomía sin par”.

Por su parte, Claudio Salazar destacó la influencia que tuvo en su formación gremial y personal: “Gracias Julián. Gracias maestro. Esta enseñanza marcó un rumbo en mi militancia en el SEJuN”.

Ana María Tisot también evocó los años compartidos en el ámbito judicial y lo definió como “gran maestro, compañero y amigo que tanto me enseñó en mi paso por la justicia penal”.

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En tanto, Britt Jones resaltó tanto su calidad humana como profesional al señalar que fue “un hombre íntegro con una sabiduría enorme” y recordó con afecto las conversaciones y experiencias compartidas a lo largo de los años.

A esos mensajes se sumaron numerosos saludos de condolencias dirigidos a su familia y seres queridos, además de recuerdos de quienes lo conocieron en tribunales, en la militancia sindical, en el ámbito académico o en distintas actividades sociales de la provincia.

Las expresiones de afecto reflejaron el impacto que tuvo la noticia y el reconocimiento que supo construir a lo largo de su trayectoria, dejando una marca tanto en las instituciones de las que formó parte como en las personas que compartieron con él distintos momentos de su vida.