Un bebé de un año murió en una camioneta, mientras lo llevaban al hospital

El Ministerio Público Fiscal (MPF) inició la investigación con la Policía. Amplio operativo en la puerta del hospital de Centenario.

Un bebé de alrededor de un año murió este viernes adentro de una camioneta tipo furgón, mientras era trasladado por su familia al hospital de Centenario.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) informó a LM Neuquén que inició la investigación en conjunto con la Policía provincial. De acuerdo a la información provisoria recogida, el niño fue trasladado este viernes por la mañana hacia el hospital de Centenario en el vehículo, donde se constató que estaba sin vida.

En forma provisoria la fiscal del caso que interviene es Guadalupe Inaudi, quien requirió al Cuerpo Médico Forense que se realice la autopsia, y solicitó diversas entrevistas a testigos.

Por el momento se desconocen mayores detalles del hecho. Las autoridades aclararon que, en las próximas horas, se podrá conocer la causa del fallecimiento y determinar si existieron responsabilidades en el deceso o si se trató de un hecho accidental.

Un triste caso en pleno centro

En 2024, la muerte de un bebé de tres años conmocionó a Neuquén. El pequeño quedó encerrado durante seis horas en un auto y permaneció internado más de una semana en terapia intensiva, en una clínica privada.

Su cuadro se agravó y falleció, tras confirmarse que tenía muerte cerebral y su estado de salud era irreversible.

La fiscal Valeria Panozzo solicitó las cámaras de seguridad de la zona, y comprobó que el papá bajó solo del auto y el nene quedó adentro, sentado en el habitáculo trasero del vehículo. Por lo que la criatura estuvo solo, con las ventanillas cerradas, desde las 9 hasta las 15.

Seis horas después, su madre llegó al lugar y vio al pequeño desvanecido, por lo que desesperada llamó a la Policía. Los efectivos, al ver el estado de salud del bebé, decidieron trasladarlo inmediatamente a una clínica privada donde lo trataron de reanimar y, al constatar la gravedad de su cuadro, quedó internado en terapia intensiva en la clínica San Lucas.

La pareja estacionó el vehículo en la calle Chrestía al 550, a la vuelta de la oficina de trabajo. Al parecer, el padre tendría que haber bajado con el niño para llevarlo a una guardería cercana; sin embargo, no fue así.