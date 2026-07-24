Allanamientos en Centenario: secuestran una tumbera, armas y marihuana

Los tres procedimientos se iniciaron por una causa de abuso de arma de fuego y daños. Los agentes demoraron a un hombre y una mujer.

Una causa por abuso de armas y daños originó una investigación que derivó en tres allanamientos en el barrio Vista Hermosa de Centenario . Los procedimientos se realizaron en tres viviendas ubicadas en las calles Agrimensor Hugo Arraga, Juan Domingo Perón y Santa Fe, que resultaron positivos con el hallazgo de armas, drogas y la detención de dos personas.

La investigación inició tras un violento episodio de abuso de arma y daños que sucedió en el Barrio Eluney durante el mes de junio y dos denuncias posteriores que fueron radicadas por el hecho. Fue en ese marco que la Unidad Fiscal de Actuación Genérica ordenó las diligencias.

Participaron de los procedimientos los efectivos policiales de la Oficina de Investigaciones Periferia II, Comisaría 52 , Metropolitana y UESPO , quienes accedieron a los domicilios y encontraron numerosos elementos de interés para la causa.

Durante los allanamientos, los policías secuestraron un arma de fuego tipo “tumbera” con dos piezas de fabricación casera, dos cartuchos calibre 12/70, un cartucho calibre .45 y dos caños de cromo. También se incautaron prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el episodio que motivó la causa, elementos que serán incorporados como evidencia.

Los agentes encontraron una tumbera y prendas de vestir utilizadas durante el episodio.

Un hombre y una mujer demorados

Los agentes demoraron a un hombre y a una mujer, que se encontraban en la vivienda y fueron notificados del inicio de la causa judicial.

En uno de los domicilios inspeccionados, los uniformados detectaron la presencia de marihuana, por eso solicitaron la intervención de Departamento Antinarcóticos para continuar con las diligencias.

Como resultado de esa intervención, se secuestraron 405 gramos de cogollos de cannabis sativa, los cuales quedaron a disposición de la Justicia junto con los otros elementos hallados durante los operativos.

Descubrieron una Hilux robada que circulaba con la patente de otro auto en Centenario

El pasado domingo 12 de julio por la mañana se conoció el secuestro de una camioneta en Centenario que contaba con pedido de secuestro por la justicia de Mendoza que databa del 18 de marzo de este año. El hombre que se encontraba con el vehículo dijo que se la habían dado como forma de pago por un trabajo.

Alrededor de las 10 de la mañana, efectivos policiales de la Comisaría n° 52 realizaron el procedimiento, cuando realizaban patrullajes por el sector de las calles Bernardo O'Higgnis y Caleta Olivia, en la segunda meseta de la ciudad.

En el lugar, los efectivos observaron una camioneta Toyota Hilux color blanca estacionada y con la chapa patente colocada en el interior sobre el tablero. Los datos del dominio, al consultar, correspondían al de un auto Peugeot 208 radicando en la provincia de San Juan.

Tras verificar los datos de los vidrios del rodado en cuestión, desde el Centro de Análisis y Monitoreo, informaron que la camioneta presentaba un pedido de secuestro desde el 18 de marzo del 2026 por robo agravado en la provincia de Mendoza.

La camioneta había sido entregada como forma de pago por un trabajo

Cuando las autoridades iban a proceder al secuestro de la pickup, fue que un hombre que reside en las cercanías manifestó que otro se la había entregado como parte de pago por un trabajo.

Ante esta situación, rápidamente intervino la Fiscalía de Robos y Hurtos la cual dispuso que el vehículo sea trasladado a la sede policial de Centenario y el hombre fuera notificado del inicio de actuaciones judiciales.