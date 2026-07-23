No hay paz para Sakura: fue blanco de compras virtuales de más de 9 millones con datos robados de tarjetas

La maniobra fue descubierta tras la denuncia de tres neuquinos. La investigación realizó tres allanamientos y permitió recuperar la mercadería, que era gran cantidad de grifería.

Una investigación de Departamento de Delitos Económicos permitió identificar una maniobra de fraude con tarjetas de crédito para la compra de mercadería valuada en más de 9,4 millones de pesos. El blanco de la operación fue el reconocido comercio dedicado a la venta de materiales para la construcción, Sakura, y ocurrió en marzo, meses antes del impresionante incendio que consumió por completo el depósito del lugar.

La maniobra fue descubierta a partir de la denuncia de tres neuquinos , que identificaron compras en los resúmenes de las tarjetas de crédito que no habían efectuado. Por esta razón los damnificados radicaron la denuncia que dio inicio a la investigación.

La pesquisa culminó con tres allanamientos en viviendas de la capital neuquina, donde los agentes recuperaron gran parte de los productos adquiridos en el reconocido corralón. La Policía recuperó sanitarios, accesorios de baño, porcelanatos y otros materiales comprados de manera fraudulenta.

Las compras se realizaron en la página web en Córdoba

El Comisario César Juárez, en declaraciones a Radio 7, explicó: “Se habrían hecho operaciones con tarjetas a nombre de terceros que la entidad crediticia no le reconoce al local de Neuquén. Entonces ellos radican la denuncia y comienza la investigación, el monto superaría los 9 millones de pesos”.

El vocero policial indicó que la denuncia también fue presentada por el comercio luego de que la entidad crediticia rechazara reconocer varias operaciones efectuadas con tarjetas a nombres de terceros. Los verdaderos titulares desconocieron las compras y los reintegros fueron autorizados, pero el verdadero perjuicio económico quedó a cargo de Sakura.

La investigación identificó al hombre que retiró los materiales.

Las compras se habrían efectuado en el mes de marzo a través de la página web del comercio, mientras que la denuncia fue radicada el 29 de abril. En total se registraron seis compras por montos de $500.000 pesos, correspondiente a la compra de artículos sanitarios, grifería y elementos de construcción de alta gama.

La investigación identificó al hombre que retiró los materiales

La investigación permitió establecer que las compras a través de la página web del comercio habían sido realizadas desde la provincia de Córdoba, mientras que los verdaderos titulares de las tarjetas radicaron la denuncia a la entidad crediticia dentro de las 24 horas posteriores a las operaciones.

A partir del análisis de la documentación, registros y facturas, los agentes lograron identificar a una persona que retiró parte de la mercadería en el local emplazado en el oeste neuquino. Además, vincularon el caso con domicilios que ya eran conocidos por el Departamento de Delitos Económicos a raíz de otras investigaciones.

La investigación arrojó que las compras se realizaron a través de la página web del comercio desde Córdoba.

“Los titulares de las tarjetas realizaron la denuncia dentro de las 24 horas posteriores en la Tarjeta Naranja y fue aceptado su reclamo. La investigación logró dar con la identidad de tres personas y una de ellas la que retiró la mercadería, por eso realizamos el allanamiento que resultó positivo”, indicó Juárez.

Qué encontraron en los allanamientos

Durante los procedimientos, los efectivos recuperaron una importante cantidad de materiales pertenecientes a la empresa damnificada, entre ellos sanitarios, grifería, accesorios de baño, porcelanatos y otros productos para la renovación de viviendas.

Además, fueron secuestrados teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la investigación, que serán analizados para profundizar el avance de la causa.

La Policía recuperó gran parte de los materiales como porcelanatos, grifería y sanitarios.

En el marco de los operativos también fue demorado un hombre mayor de edad, quien quedó supeditado a la investigación judicial.

Desde la Policía destacaron que el trabajo permitió reconstruir el circuito utilizado para la recepción, distribución y ocultamiento de la mercadería adquirida de forma fraudulenta, lo que representó un avance significativo en el esclarecimiento del caso.

El tipo de maniobra utilizada

Respecto a la modalidad de fraude utilizada, el comisario señaló que corresponde al propio comercio determinar si existió alguna vulnerabilidad en sus sistemas o si los delincuentes aprovecharon las fallas en los mecanismos de validación de pagos. También señaló que a partir de ciertos montos de dinero, deben reforzarse los mecanismos de seguridad, para evitar este tipo de perjuicios millonarios.