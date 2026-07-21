Es argentina, creyó que estaba de novia con Kevin Costner y le transfirió una suma millonaria

El engaño empezó por redes sociales y tuvieron una relación que se extendió por más de un año. Ya hay una denuncia ante la Justicia.

El estafador utilizó un perfil falso de Kevin Costner para engañar a la víctima.

A la hora de las estafas virtuales , el ingenio se agudiza y los delincuentes recurren a cualquier estrategia. En las últimas horas se conoció que una mujer que vive en Argentina fue víctima de una de ellas, en la que se convenció que estaba manteniendo una relación amorosa con un reconocido actor internacional.

El engaño comenzó en TikTok, siguió por la aplicación Zangi (un aplicación que ofrece comunicaciones privadas seguras y de alta calidad), y terminó con la transferencia de una importante suma de dinero.

Según el relato de la damnificada, todo comenzó cuando desde su cuenta de TikTok comenzó a seguir Kevin Costner, el reconocido actor. Ese perfil fue eliminado después, pero en febrero de 2026 apareció otro con el mismo nombre.

Desde esa nueva cuenta, el supuesto actor le envió mensajes a la mujer que vive en General Madariaga, provincia de Buenos Aires, y le solicitó su usuario de la aplicación Zangi, por donde continuaron las comunicaciones.

Con el correr de las semanas, el falso Kevin Costner logró ganarse su confianza al punto de tejer una relación sentimental completamente ficticia.

Cómo fue la cruel y millonaria estafa

El falso actor le aconsejó a la mujer que vendiera su casa, también le pidió que le transfiriera el dinero ya que él le compraría una nueva vivienda en San Marta, California.

Además, le ofreció un “carnet de socio fanático” por el cual debía abonar la suma de $ 3.600.000.

Confiada en la supuesta promesa, la mujer realizó dos transferencias: una el 19 de mayo pasado, por $3.202.100, y otra el 21 de mayo por $419.612. Ambos depósitos fueron destinados a la misma cuenta bancaria de Ualá Bank SAU.

Con el correr de los días la víctima comenzó a leer comentarios en Tik Tok de otros usuarios que advertían que ese perfil de Kevin Costner era falso y que se trataba de un estafador.

En ese momento la mujer comenzó a buscar información en Google sobre Ualá Bank. Y descubrió que es una entidad con sede en la Ciudad de Buenos Aires, lo que terminó de confirmar sus sospechas. De esa manera, se inició una causa por “estafa” con intervención del fiscal Walter Mércuri.

Tuvieron más de un año de relación virtual

De acuerdo a la reconstrucción judicial, el vínculo entre la víctima y el falso perfil se extendió desde 2025 hasta mediados de este año, cuando se concretaron las transferencias.

El dinero fue derivado a una cuenta del Banco UALABANK S.A., dato que ahora forma parte de la causa que investiga el fiscal Mércuri para dar con los responsables detrás de la maniobra.

Según precisaron medios locales, el caso de Madariaga tiene antecedentes conocido como romance scam, algo que viene creciendo a nivel global con perfiles que suplantan a celebridades para generar confianza y avanzar en pedidos de dinero cada vez mayores.

Ya en 2023 se había conocido el caso de una mujer inglesa que atravesó un engaño casi idéntico, también con un perfil falso de Kevin Costner en Instagram.

Un falso romance con Brad Pitt

En 2023 trascendió el caso de una mujer inglesa que atravesó un engaño casi idéntico, también con un perfil falso de Kevin Costner en Instagram.

Pero el “romance” más famoso de este estilo salió a la luz en enero de 2025, cuando la televisión francesa difundió el caso de Anne, una diseñadora de interiores de 53 años que había sido víctima de una sofisticada estafa romántica.

Los estafadores se hacían pasar por Brad Pitt y les juraban amor eterno a estas dos mujeres.

Durante más de un año, delincuentes que se hicieron pasar por el actor estadounidense Brad Pitt mantuvieron con ella una supuesta relación sentimental a través de redes sociales y servicios de mensajería.

Para sostener el engaño utilizaron fotografías, videos y documentos falsos generados con inteligencia artificial. Tras ganarse su confianza, le aseguraron que Brad Pitt padecía cáncer de riñón y necesitaba ayuda económica porque sus cuentas estaban bloqueadas por cuestiones vinculadas a su divorcio.

Creyendo que estaba asistiendo al actor, la víctima llegó a transferir cerca de 830.000 euros. La estafa se descubrió cuando vio en los medios que el verdadero Brad Pitt estaba en pareja con otra mujer.