¿El Gobierno decretará feriado en Argentina después de la final del Mundial 2026?

La Casa Rosada tiene como antecedente directo lo que sucedió luego del Mundial de Qatar 2022.

La Casa Rosada tiene como antecedente directo lo que sucedió luego del Mundial de Qatar 2022.

A poco más de 48 horas de la gran final del Mundial 2026 que disputará la Selección Argentina ante España, son muchos quienes se preguntan si podría decretarse feriado ante un posible resultado favorecedor para nuestro país.

La Casa Rosada tiene como antecedente directo lo que sucedió luego del Mundial de Qatar 2022, cuando Argentina ganó la final el domingo 18 de diciembre y el gobierno de Alberto Fernández declaró feriado nacional.

En esa ocasión se decretó feriado para el martes 20 de diciembre, dos días después, fue el día en que justamente se dio el regreso de la Selección al país.

Aquel Decreto 842/2022 estableció el feriado para que el pueblo argentino pudiera celebrar el título mundial. También instruyó a los organismos a garantizar servicios esenciales y exceptuó a bancos, entidades financieras y AFIP, que prestaron atención hasta las 12.

La maldición que arrastra la selección argentina para el Mundial.

¿Habrá feriado en Argentina?

Ante las expectativas y con las esperanzas puestas en un resultado favorecedor para Argent una el próximo domingo frente a España desde el Gobierno aseguran que la posibilidad “está en evaluación” dentro del operativo para recibir a la Selección, “con el resultado que sea”.

En este contexto, el Gobierno Nacional evalúa declarar asueto o feriado para después de la final del Mundial entre Argentina y España.

Según se pudo saber en las últimas horas, el Gobierno trabaja sobre distintos escenarios de llegada, traslado y seguridad, aunque todavía espera una definición del plantel y de la AFA.

La medida administrativa dependerá además de la fecha de regreso, del lugar de arribo y del esquema de celebración que finalmente acepten los jugadores.

El Gobierno todavía no tiene definido, si en caso de avanzar, decretaría feriado nacional o un asueto administrativo, esta última puede limitarse a la administración pública nacional o a determinados organismos.

Cómo será el recibimiento para los jugadores de la Selección Argentina

Desde el Gobierno aseguran que la posibilidad “está en evaluación” de forma permanente. El objetivo central es garantizar la seguridad y el orden público ante una eventual movilización masiva de hinchas para recibir al equipo nacional.

Por estas horas el Ejecutivo activó contactos con la Ciudad de Buenos Aires para coordinar un eventual operativo de recibimiento.

Según indica TN, en Nación trabajan sobre la posibilidad de una celebración en Plaza de Mayo o en las inmediaciones de la Casa Rosada, pero aclararon que todo dependerá de la decisión de los jugadores.

La Casa Rosada también deberá coordinar el movimiento en aeropuertos a través de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

También se conoció que el Gobierno incorporó en esta oportunidad a la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side) al análisis de escenarios. El organismo participa en la preparación preventiva ante posibles desbordes en concentraciones masivas.

La Side trabaja en la identificación de puntos sensibles y en la coordinación entre las distintas jurisdicciones involucradas. El foco está puesto en minimizar riesgos y garantizar que el traslado de los jugadores sea fluido y seguro.

A pesar de las tensiones políticas con la AFA, el Gobierno busca separar las disputas institucionales del operativo de seguridad. La prioridad es el ordenamiento de los espacios públicos para el encuentro de los hinchas con la Selección.