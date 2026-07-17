Mundial 2026: quién es Marc Cucurella, la figura de España que fichó por el Real Madrid

El lateral zurdo es titular de La Roja en la Copa del Mundo. Dejó el Chelsea y firmó con el club blanco hasta 2032.

Marc Cucurella dejó de ser un nombre de reparto para instalarse en el centro de la escena. El lateral zurdo de la selección española es una de las figuras de La Roja en el Mundial 2026 y, en plena Copa del Mundo, confirmó el salto más importante de su carrera: jugará en el Real Madrid .

Nacido en Alella, cerca de Barcelona, el 22 de julio de 1998, Cucurella tiene 27 años y se consolidó como uno de los mejores laterales izquierdos del fútbol europeo. Su melena y su despliegue por la banda lo volvieron inconfundible.

El club blanco oficializó su fichaje el 15 de junio, con un contrato por seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032. Llega procedente del Chelsea , donde disputó 163 partidos entre 2022 y 2026.

Aunque la entidad madridista no detalló cifras, distintos medios ubican la operación en torno a los 60 millones de euros: unos 55 millones fijos más variables, según Transfermarkt. Se trata de uno de los desembolsos más altos en la historia reciente del club por un defensor.

Marc Cucurella y un recorrido de menor a mayor

Formado en las inferiores del Espanyol y del Barcelona, Cucurella llegó a debutar con el primer equipo culé, pero se hizo grande lejos de casa: cesiones y transferencias por Eibar y Getafe, un salto al Brighton en 2021 y, un año después, el desembarco en la Premier League con el Chelsea.

Foto de archivo de Marc Cucurella con la casaca del Eibar en acción ante Clement Lenglet del Barcelona. May 19, 2019 REUTERS/Vincent West

En Londres levantó la Eurocopa 2024 con España y sumó títulos de peso con su club: la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes 2025. Fue, además, medalla de plata con el seleccionado olímpico en Tokio 2020.

Un excompañero suyo lo definió sin vueltas: "Nos enamoramos de él desde el primer momento". La frase resume el perfil de un jugador querido en cada vestuario por su entrega dentro y fuera de la cancha.

En la selección, su peso es cada vez mayor. Fue clave en la final de la Eurocopa 2024, cuando dio la asistencia del gol del triunfo de Mikel Oyarzabal. Y el 4 de septiembre de 2025 marcó su primer tanto con la camiseta de España, en la clasificación para este Mundial.

Su presente lo encuentra como dueño del lateral izquierdo de la selección de España en Norteamérica, uno de los equipos candidatos al título en el certamen que reparte Canadá, México y Estados Unidos.

La llegada al Bernabéu, sin embargo, le plantea un desafío inmediato: pelear un puesto muy poblado, donde ya conviven Ferland Mendy, Álvaro Carreras y Fran García.