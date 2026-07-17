Maria Becerra, Lali y Soledad suenan fuerte para cantar el himno en la final del Mundial 2026: quién sería la elegida

A falta de poco más de dos días para el imponente duelo entre Argentina y España, todavía debe definirse quién interpretará el himno. Quién es la principal candidata.

Faltan tan solo poco más de dos días para la final del Mundial 2026 y todavía quedan varios detalles importantes por resolverse. Mientras la final podría estar en riesgo por el humo que azota la ciudad de Nueva York debido a incendios forestales en Canadá , todavía está por verse quién será el intérprete del himno nacional en la final del certamen ecuménico frente a España.

En el mundo del espectáculo hay varios nombres que suenan como candidatos para cantarlo en el estadio que se prepara para ser escenario de un show impactante, con un entretiempo particular donde habrá varios artistas de primer nivel. María Becerra , Lali Espósito , Tini Stoessel y Soledad Pastorutti , los nombres que suenan. Hay una de ellas que tendrían más posibilidades.

"El rumor de quién cantaría el himno para los argentinos es... Maria Becerra" , revelaron en SQP, el ciclo que conduce Yanina Latorre . Según se conoció está en España cumpliendo con actividades programadas pero los rumores crecen, a punto tal que desde su entorno afirmarían que "está todo por verse".

Lali Espósito, quien cantó el himno en la Copa América donde la Selección logró salir campeona, es de las más pedidas en las redes sociales. La misma se encuentra de vacaciones con su novio Pedro Rosemblat en Europa y por ahora solo es un deseo. Cabe recordar que la artista ya lo interpretó en la final del Mundial 2022 en Qatar, donde Argentina se consagró con el título.

Soledad Pastorutti, querida por el capitán Lionel Messi y con apariciones especiales en celebraciones históricas de la Selección, también es otro de los nombres queridos pero aún no hay nada formal. Según trascendió nadie le propuso esta opción de interpretar el himno.

Por su parte Tini Stoessel está Estados Unidos acompañando a su novio Rodrigo De Paul, jugador de la Selección argentina. Sin embargo, no sería el nombre candidato para ser designada en semejante responsabilidad.

Mundial 2026: alerta en Nueva York por la calidad del aire a horas de la final entre Argentina y España

La gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España quedó en el centro de una alerta inesperada: la mala calidad del aire en Nueva York y sus alrededores. El fenómeno lo provocó el humo de incendios forestales en Canadá que cubrió la región.

El partido se jugará este domingo 19 de julio en el estadio de East Rutherford, en Nueva Jersey, a pocos kilómetros de Manhattan. La sede quedó bajo el mismo cielo anaranjado que envolvió a todo el noreste de Estados Unidos.

El humo que llegó desde territorio canadiense disparó una advertencia de salud ambiental para todo el estado de Nueva York. Las autoridades recomendaron limitar la actividad al aire libre y usar barbijo al salir a la calle.

Según los reportes locales, más de 800 focos siguen activos en Canadá, muchos de ellos fuera de control. El viento empujó esas columnas de humo cientos de kilómetros hacia el sur, hasta las grandes ciudades del este.

NUEVA YORK ESTÁ CUBIERTA DE HUMO POR LOS INCENDIOS FORESTALES EN CANADÁ, A 3 DÍAS PARA LA FINAL DEL MUNDIAL.



Las autoridades recomiendan NO SALIR a menos que sea extremadamente necesario. pic.twitter.com/vT5fHbSAWw — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 17, 2026

Calidad del aire en Nueva York: alerta a horas de la final

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, encabezó una conferencia de prensa para advertir sobre el riesgo. Remarcó que las condiciones son insalubres para toda la población y no solo para grupos vulnerables como personas mayores o con problemas cardíacos.

"Estamos llegando a un nivel de calidad del aire peligroso para cada neoyorquino", sostuvo el jefe comunal. Además, pidió postergar las salidas a correr y quedarse en espacios con aire acondicionado.

La ciudad habría dispuesto la entrega gratuita de barbijos y mantiene abiertos centros de refrigeración, en medio de una ola de calor que agrava el cuadro. El índice de calidad del aire treparía a niveles no vistos desde el gran episodio de humo de 2023.

Según trascendió, un especialista en contaminación consultado por la prensa neoyorquina comparó el impacto de respirar ese aire con el de fumar varios cigarrillos por día, un dato que resta confirmación oficial.

El fenómeno no se limita a Nueva York: afecta a buena parte del norte del país. En Chicago, el humo obligó a reprogramar el partido de la MLS entre Chicago Fire y Vancouver Whitecaps, previsto en el Soldier Field, que se pasó al 6 de octubre.

No fue el único evento deportivo golpeado. Semanas atrás, la mala calidad del aire ya había forzado postergaciones de partidos en Nueva York, un antecedente que hoy vuelve a mirarse con atención de cara a la definición mundialista.

El pronóstico anticipa una mejora hacia el fin de semana en la zona metropolitana de Nueva York, aunque la alerta seguiría vigente en gran parte de Nueva Jersey, justo donde se levanta el estadio.

Para la Selección Argentina, que buscará defender la corona conseguida en Qatar 2022, y para España, cualquier factor externo cobra relevancia a horas de un partido decisivo. Por ahora, la FIFA no comunicó cambios en la organización del encuentro.

Mientras tanto, para los hinchas que viajaron a Estados Unidos, se recomienda que sigan con atención los reportes ambientales.