Un periodista inglés insultó a la Selección Argentina: "Espero que España los aplaste como nosotros en Malvinas"

A través de sus redes sociales, publicó la foto de la bandera y lanzó la repudiable frase contra los jugadores.

La victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 sigue generando repercusión en el mundo. Un reconocido periodista inglés , Piers Morgan, publicó una repudiable frase en sus redes sociales contra los jugadores, que generó mucha bronca en los comentarios.

"Idiotas sin clase. Espero que España los aplaste tan mal en la Final como los aplastamos en la Guerra de las Malvinas", publicó Morgan en su cuenta de X, junto a la foto de los futbolistas con la bandera reclamando soberanía por las Islas.

El comentario del periodista no solo es repudiable por el insulto a los futbolistas, sino por cómo le falta el respeto a la memoria de los soldados que murieron en la guerra, tanto del lado argentino como el inglés, al compararlo con un partido de fútbol.

Piers Morgan es reconocido por tener un programa de entrevistas donde van figuras del deporte. Además, es público su fanatismo por Cristiano Ronaldo, con quien ya hizo varios reportajes, incluyendo el último, donde CR7 aseguró que el Mundial era solo "un torneo de siete partidos".

Durante el partido entre Inglaterra y Argentina, Morgan estuvo activo en sus redes sociales, lanzando críticas contra el juez del encuentro: "¿Qué demonios está haciendo este árbitro? Argentina debería tener 5 amonestaciones ya. Equipo sucio que se está saliendo con la suya impunemente".

También, en una de sus publicaciones, preguntó si Messi estaba jugando, en tono irónico. El capitán argentino terminó respondiendo con dos asistencias para el triunfo 2-1.

Is Messi playing? — Piers Morgan (@piersmorgan) July 15, 2026

La historia de la bandera con el mensaje por las Islas Malvinas

Durante los festejos en el campo de juego, varios futbolistas exhibieron una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas". La imagen de los jugadores saltando con la bandera en mano rápidamente comenzó a circular en todo el mundo. El partido ante Inglaterra se vio enmarcado por la histórica rivalidad y el conflicto por la soberanía de las islas.

Fue el jugador Giovani Lo Celso, quien desplegó sobre el césped la bandera, convirtiéndose este momento en una de las postales de la noche, que generó una fuerte emoción en los hinchas argentinos.

La situación generó sorpresa, ya que en la previa del partido se había advertido que no podrían ingresar banderas o elementos con mensajes político. Según reveló Gonzalo Montiel en diálogo con TN, la bandera con la que estuvieron en la cancha "justo cayó ahí y los chicos la agarraron".

Aún así, la explicación más contundente llegó a través de X. Una usuaria preguntó sobre el origen del trapo, a lo que otra respondió "la pintó el primo de mi cuñada, es un pedazo de sábana del hotel", en referencia a la bandera que terminó en manos de los futbolistas.

Todavía resta saber si la AFA o los mismos jugadores recibirán una sanción por mostrar la bandera, que puede ser considerado un mensaje política, que FIFA los prohíbe en su reglamento, como paso en otros casos con jugadores españoles o con los haitianos en este mismo Mundial.