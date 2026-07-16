Mundial 2026: cuáles son las plataformas con menos delay para ver la final de Argentina y España

Las diferencias entre cable, TV abierta y streaming pueden hacer que un gol se vea hasta con una diferencia de más de 30 segundos. Cómo elegir la mejor opción.

Conocer qué plataformas tienen menos delay para ver el Mundial puede marcar la diferencia.

Cada partido del Mundial 2026 genera, en medio de la tensión y la emoción, una incertidumbre entre los hinchas argentinos: que no te griten antes los goles . Las demoras en las transmisiones varían según la plataforma utilizada, y puede convertirse en un verdadero problema para ver la final del campeonato que se disputará este domingo entre Argentina y España.

Conocer qué plataformas tienen menos delay para ver el Mundial puede marcar la diferencia entre celebrar una jugada en vivo o enterarse del resultado por los festejos de los vecinos, o los gritos de la calle.

El problema está en el delay o latencia , el intervalo que existe entre la acción real en la cancha y el momento en que esa imagen llega al televisor, celular o computadora . Ese retraso puede ser mínimo, de apenas unos segundos, o extenderse por más de medio minuto, dependiendo del tipo de transmisión y la tecnología utilizada.

Con millones de argentinos siguiendo cada partido del Mundial 2026 por TV abierta, cable, satélite o servicios de streaming, saber qué plataforma ofrece la menor demora se convirtió en un dato clave para evitar enterarse de un gol por los gritos de los vecinos antes de verlo en pantalla.

El delay no depende únicamente de la velocidad de internet. En realidad, es el resultado de una serie de procesos técnicos que atraviesa la transmisión antes de llegar al televisor, la computadora o el celular.

Cada señal debe pasar por distintas etapas: la producción televisiva, la compresión del video, la distribución mediante satélite, cable o internet, la decodificación del dispositivo y el llamado buffer, una memoria temporal que utilizan las plataformas para evitar cortes durante la reproducción.

Por ese motivo, incluso dos personas mirando el mismo partido desde distintas aplicaciones de streaming pueden recibir el gol con varios segundos de diferencia.

Ya se palpita la final entre Argentina y España: qué sistema tiene menos delay

Según explicó el analista especializado en telecomunicaciones Enrique Carrier, la radio sigue siendo el medio más rápido porque el audio requiere mucho menos procesamiento que el video, pero si la intención es ver el partido, el tiempo de delay varía según la plataforma.

Las demoras en los principales tecnologías disponibles:

Televisión Digital Abierta (TDA)

Es una de las opciones con menor latencia. El retraso suele ubicarse entre 2,5 y 8 segundos, ya que la señal llega directamente por aire mediante una antena. En Argentina permite ver, por ejemplo, las transmisiones de TV Pública y Telefe.

Televisión por cable

Servicios como Flow o Telecentro presentan un delay que ronda entre 5 y 9 segundos, dependiendo del operador y del equipamiento utilizado.

Televisión satelital

En sistemas como DirecTV la demora suele ubicarse entre 6 y 12 segundos, producto del recorrido que realiza la señal hasta el satélite y su regreso a la antena domiciliaria.

Streaming de baja latencia

Algunas plataformas especialmente diseñadas para eventos deportivos, como DAZN, utilizan tecnologías que reducen considerablemente el retraso, llegando incluso a demoras inferiores a los cinco segundos.

Streaming tradicional

Es el formato donde aparecen las mayores diferencias. Plataformas que priorizan la estabilidad de la imagen suelen tener retrasos de entre 15 y 45 segundos respecto de lo que sucede en la cancha.

Plataformas FAST

Los servicios gratuitos financiados con publicidad, como Pluto TV, también pueden registrar demoras de entre 15 y 45 segundos.

Cómo reducir el delay si se mira por streaming

Aunque no siempre es posible eliminar completamente la demora, sí existen algunas recomendaciones para reducirla.

Los especialistas aconsejan: