Descontrolados en medio del mar: el festejo de pescadores por el triunfo de Argentina

La pasión pudo más que la distancia. El emocionante video compartido por los propios trabajadores.

La tripulación celebró el triunfo con una explosión de emoción que incluyó bengalas, fuegos artificiales y cánticos tradicionales.

Millones de personas salieron a festejar el triunfo de Argentina ante Inglaterra , asegurando así su lugar en la final del Mundial 2026. En cada lugar del país, los argentinos salieron a encontrarse en plazas, parques y plazas, pero a otros también les tocó festejar en plena jornada laboral. Como u n grupo de pescadores que estaban en medio del mar , y las imágenes se viralizaron.

La pasión pudo más que la distancia y la rutina laboral para este grupo de compañeros de trabajo que gritaban y saltaban: "El que no salta es un inglés", decían mientras izaban la bandera y con bengalas celestes y blancas.

La tripulación del buque Galemar celebró el triunfo con una explosión de emoción que incluyó bengalas, fuegos artificiales y cánticos tradicionales , mientras el barco navegaba rumbo a la zona de pesca.

Al momento del triunfo 2-1 de Argentina, la tripulación se dirigía a la zona de captura de langostinos, merluza y calamar. Con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, los navegantes desataron un desahogo colectivo. Este momento fue compartido por los mismos protagonistas.

Fuegos artificiales en el mar: el increíble festejo de los pescadores

El encontrarse en medio del mar no fue impedimento para vivir el minuto a minuto con la misma intensidad que en tierra firme. Los marineros transformaron la cubierta en una verdadera tribuna festiva.

En otro de los videos compartidos se puede ver a la tripulación vestidos con camisetas de la Selección y agitando banderas, los marineros encendieron bengalas de color celeste y blanco y lanzaron fuegos artificiales que iluminaron la noche en medio del Mar Argentino.

"Vamos Argentina, carajo!", se escucha arengar a uno de ellos mientras saltaban con la bandera celeste y blanca ondenado. Las imágenes muestran un clima de euforia absoluta. Algunos filmaban el momento con sus teléfonos celulares, mientras otros saltaban, cantaban y abrazaban a sus compañero

El emocionante festejo en la Antártida por el triunfo de Argentina: en camiseta y 20°C bajo cero

Un episodio en particular se hizo viral en redes sociales: con la camiseta de Argentina, bandera en mano y con más de 20 grados bajo cero, un docente de la Base Esperanza de la Antártida protagonizó un festejo inédito.

Su celebración fue compartida por una usuaria en redes sociales y rápidamente comenzó a replicarse en distintos perfiles y plataformas. La grabación, que duran apenas 17 segundos, puede verse al docente gritando y festejando mientras se desata una tormenta de nieve.

Mientras la nieve cubría el paisaje y las ráfagas de viento golpeaban con fuerza, el docente recorrió parte de la base con la camiseta de la Selección y una bandera argentina. "¡Vamos Argentina, carajo!", grita con entusiasmo el maestro mientras celebra el pase del equipo de Lionel Scaloni a la final del Mundial 2026.

Tras la repercusión del video, se conoció que el protagonista del video es Gustavo Olivera, docente de la Escuela Provincial n°38 "Presidente Raúl Alfonsín", la escuela más austral del mundo.

Este domingo se disputará a las 16 horas la final de la Copa del Mundo en el New Jersey Stadium de Nueva York. El encuentro definirá al campeón del primer Mundial disputado con 48 selecciones, un formato que debutó en esta edición del torneo.