La sorpresiva predicción de una tarotista española sobre la final del Mundial 2026: ¿Quién ganará?

Una conocida tarotista vaticinó lo que podría ocurrir durante la final de la Copa del Mundo, y dejó escaso margen para interpretaciones o conjeturas.

En el programa 'La Dazoneta' de DAZN, Cuesta tiró las cartas en vivo .

Este domingo a las 16 horas Argentina se enfrentará a España por la final del Mundial 2026. Tras el triunfo ante Inglaterra, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se ganó un lugar en el partido que dará al nuevo campeón del mundo. Por estas horas, en medio de las expectativas, salió a la luz la predicción de una tarotista que dejó escaso margen para interpretaciones o conjeturas.

Durante el transcurso de la Copa del Mundo, cientos de astrólogos y tarotistas dieron sus predicciones: algunas acertadas y otras no. En esta ocasión, la tarotista española Irina Cuesta dio su predicción en fase de grupos el pasado 27 de junio y ahora le da esperanzas a la Selección Argentina .

En el programa 'La Dazoneta' de DAZN, Cuesta tiró las cartas en vivo y ofreció su lectura sobre lo que ocurrirá con la Selección de España , ya que había sido consultada por si ganaría la Copa del Mundo .

"España va a mejorar bastante; de hecho, su rendimiento va a ser muy alabado. Se va a hablar mucho de eso. Lo que pasa es que... mmm", comenzó con algunas dudas. Luego, al revelar las cartas, fue contundente: "¿Ves? Mirá. España se queda a las puertas".

"Llega casi hasta el final, pero se queda clavada"

Las predicciones no vinieron del análisis táctico ni de los datos estadísticos, sino de lo que el mazo fue revelando sobre la mesa.

"Va a ganar muchos partidos, pero no el Mundial", agregó Irina al sacar más cartas haciendo mención al equipo dirigido por Luis de la Fuente. Al escuchar esa predicción, los panelistas reaccionaron con sorpresa y angustia.

Antes de cerrar, profundizó su análisis: "No sé si va a llegar a semifinales o a la final. Hay algo que frena a España. Llega casi hasta el final, pero se queda clavada. Creo que no gana".

Su análisis no fue sólo para La Roja, sino que habló de la competición a nivel general. "Este Mundial está bastante difícil en general. Va a ser todo bastante sorpresivo, en todos los partidos la gente va a creer que va a pasar algo y al final no pasa o a última hora piensan que no pasa algo y termina pasando", afirmó Irina.

Qué dijo Lamine Yamal sobre la posibilidad de enfrentarse a Argentina

Luego de eliminar al equipo galo y a la espera del rival, la joven promesa de España, Lamine Yamal, habló sobre el partido de Argentina ante Inglaterra y la posibilidad de enfrentarse a Lionel Messi.

En rueda de prensa, YamaL se mostró entusiasmado por la posibilidad de enfrentarse al conjunto albiceleste y, en especial, contra el capitán: "Ojalá que pueda enfrentarme a él en una final, ya que no se pudo la Finalissima".

Este domingo se disputará a las 16 horas la final de la Copa del Mundo en el New Jersey Stadium de Nueva York. El encuentro definirá al campeón del primer Mundial disputado con 48 selecciones, un formato que debutó en esta edición del torneo.