Argentina vs. Inglaterra: la impactante predicción de la tarotista de los famosos y lo que dijo de Scaloni

Mariam Caleiro sigue dando sus predicciones mundialistas. Fue quien afirmó que Argentina ganaba el Mundial de Qatar 2022.

La especialista en tirada de cartas dejó un fuerte mensaje en sus redes sociales haciendo mención especial al director técnico Lionel Scaloni.

Gran expectativa hay alrededor del partido de Argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, que se llevará a cabo este miércoles 14 de julio. En la previa, la mística y esoterismo jugó su papel y Mariam Caleiro, "reconocida tarotista de los famosos", que acertó quien ganaba el Mundial de Qatar 2022, habló sobre cuál sería el resultado.

La especialista en tirada de cartas dejó un fuerte mensaje en sus redes sociales haciendo mención especial al director técnico Lionel Scaloni.

La Scaloneta, vigente campeona del mundo, llega con el envión anímico tras una remontada épica ante Suiza , mientras que los británicos buscarán hacer valer su tradición y su juego físico para dar el golpe en tierras estadounidenses.

En este sentido, Caleiro destacó: "Decretado está para el partido del miércoles: los dejamos todos tirados a los ingleses".

Asimismo, señaló: "Vengo a hablar de Lionel Scaloni, vamos a hablar de su energía. Es un señor para manejar su equipo". Y sumó: "No hay ningún DT que gane y maneje como él".

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Qué revela la astrología sobre el partido de Argentina ante Inglaterra

En la previa del cruce ante Inglaterra, Giorgio Armas, conocido como "el astrólogo de Boca", lanzó una dramática predicción sobre lo que podría ocurrir durante el encuentro.

Argentina e Inglaterra volverán a enfrentarse en un partido con una enorme carga histórica y deportiva. Ambos llegan con la ilusión de alcanzar la final del Mundial 2026, en un cruce que promete emociones de principio a fin.

Según el especialista en astrología, el partido será extremadamente parejo y podría definirse recién desde el punto del penal, con un papel determinante de Emiliano "Dibu" Martínez. También puso el foco en otra figura del equipo dirigido por Lionel Scaloni: Lionel Messi.

A través de su cuenta de X, Armas posteó: "¡Predicción cumplida! ¿Hace cuánto lo dije? Que se prepare el Dibu que vamos a los penales". Con su mensaje, anticipó un posible escenario cargado de tensión y dramatismo.

En la previa del cruce, Giorgio Armas, lanzó una dramática predicción sobre lo que podría ocurrir durante el encuentro.

La predicción de la IA sobre las semifinales del Mundial 2026

Por su parte, la supercomputadora de Opta Analyst volvió a hacer los números. El resultado no es el que esperaba el hincha argentino: el modelo estadístico ubicó a la Selección argentina en el último lugar entre los cuatro equipos que siguen en carrera por el título.

La empresa especializada en datos actualizó su proyección tras los cuartos de final y corrió 25 mil simulaciones del tramo final del torneo. Francia aparece como la gran favorita, con 34,05% de chances de quedarse con la Copa del Mundo.

Detrás se ubican España, con 23,45%, e Inglaterra, con 21,94%. El equipo de Lionel Scaloni cierra el pelotón con 20,55% de probabilidades de revalidar el título conquistado en Qatar 2022.

Respecto al partido del conjunto albiceleste con el inglés, los porcentajes está partido casi al medio: 50,94% para Inglaterra y 49,06% para Argentina. Menos de dos puntos porcentuales de diferencia.

"Es prácticamente una lotería si logran superar a Inglaterra", argumentó la publicación al explicar la posición del campeón defensor en su ranking de candidatos.

La otra semifinal muestra un sesgo más marcado. Francia, que se mide con España el martes 14 en Dallas, tiene 57,70% de chances de llegar a la definición, contra 42,30% de la Roja.