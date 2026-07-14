Mundial 2026: escándalo en Senegal, denuncian que el médico del plantel es ginecólogo

Abdoulaye Fall dijo que el doctor del plantel era ginecólogo. El profesional y los médicos deportivos del país salieron a responderle.

La eliminación de Senegal en el Mundial 2026 derivó en una crisis institucional que ya dejó un entrenador afuera y ahora tiene un nuevo capítulo: una acusación pública contra el médico de la selección que el propio médico rechaza.

Todo arrancó el lunes, en una conferencia de prensa de balance convocada por la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF). Ahí, su presidente Abdoulaye Fall —en el cargo desde 2025— reveló los resultados de una auditoría interna y apuntó directamente contra el jefe del cuerpo médico.

"El doctor Fedior es ginecólogo de formación, eso también es algo que descubrí tarde", dijo Fall, según recogieron medios senegaleses. El dirigente sostuvo que el profesional no tenía el perfil académico necesario para acompañar a deportistas de alto rendimiento y agregó que los jugadores no estaban convencidos de recurrir a él.

La frase recorrió el mundo en cuestión de horas. Titulares en decenas de países presentaron el caso como una negligencia grotesca: la selección que estuvo a cinco minutos de eliminar a Bélgica había jugado el Mundial con un obstetra como médico principal.

Qué respondió el médico señalado por la federación de Senegal

Pero al día siguiente llegó la otra campana, y cambia bastante el cuadro. El doctor Abdourahmane Fédior admitió que su primera especialidad fue la ginecología, aunque aclaró que orientó su carrera hacia la medicina deportiva desde la década del 80 y que desde entonces trabajó con clubes y seleccionados.

Más contundente fue la respuesta institucional. La Asociación Senegalesa de Medicina del Deporte (ASMS) emitió un comunicado —publicado por el diario público Le Soleil— en el que expresó su "profunda indignación" por los dichos de Fall.

Según la entidad, Fédior cuenta con un diploma de estudios especializados en medicina y biología del deporte otorgado por la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar. Además, remarcó que es médico jefe de la selección mayor desde 2017, participó en cinco Copas de África y tres Mundiales, y se desempeña como médico oficial de la Confederación Africana de Fútbol y de la propia FIFA.

Es decir: si el planteo de la ASMS se confirma, el profesional sí tendría formación específica en medicina deportiva, además de acreditaciones de los dos organismos que rigen el fútbol continental y mundial.

Una crisis que excede al médico

El episodio se inscribe en un momento de turbulencia total para el fútbol senegalés. Los Leones de Teranga habían superado un grupo durísimo, con Francia y Noruega, y avanzaron como uno de los mejores terceros.

En los dieciseisavos de final ante Bélgica llegaron a ganar 2 a 0 con goles de Habib Diarra e Ismaïla Sarr. Con cinco minutos por jugar, la clasificación parecía un trámite. Entonces apareció Romelu Lukaku para descontar, Youri Tielemans empató sobre el final y, en el alargue, un penal sancionado por el VAR selló el 3-2 belga.

Desde esa noche, la federación viene destapando disfunciones internas: problemas de organización de la delegación, condiciones de preparación y la salida del entrenador Pape Thiaw. La auditoría -prometió Fall- revisará los antecedentes de todo el personal técnico y médico.

Lo que queda por resolver es quién dice la verdad sobre las credenciales de Fédior. Por ahora hay una acusación del presidente de la federación y un desmentido del gremio médico del país.