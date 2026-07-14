Duras críticas de un medio inglés a la Selección argentina por sus "debilidades": los jugadores apuntados

El medio The Guardian lanzó un duro análisis donde hizo referencia a las debilidades de la Selección por la cual dos jugadores "deberían estar frotándose las manos".

La semifinal Argentina - Inglaterra se prepara para ser uno de los partidos más recordados en el Mundial 2026 , por la carga histórica y el pase a la final en juego. Es por eso que ambos se analizan, realizan estudios de las fortalezas y debilidades de cada uno de los protagonistas para conseguir el mejor resultado en el certamen ecuménico.

A falta de un día para el partido decisivo, que se desarrollará cuando ya se haya conocido el primer finalista entre Francia y España , el reconocido medio The Guardian hizo un duro análisis sobre el rendimiento de la selección que entrena a Lionel Scaloni . En su crudo relato, habló de las debilidades y mencionó a dos jugadores como la clave para hacer daño.

Según reveló el medio, será clave contener al capitán Lionel Messi. “Gran parte de la estrategia argentina está diseñada para colocar a Messi, cuya escasa participación sin balón se refleja en cada jugada, en posiciones óptimas para sembrar el caos " . A su vez, detecta que no es casualidad los momento donde el astro no tiene la pelota: “La no participación de Messi sin la pelota está incluida en todo el plan”.

En su análisis dejó en claro que Suiza logró “congestionar el centro del campo y hacer imposible que Messi encontrara ángulos para habilitaciones profundas o remates”, pero fue contundente al afirmar que "la táctica de ‘frenar a Messi ’ suena bien en teoría, pero la mayoría la ha encontrado imposible de llevar a cabo. Quizás Inglaterra haya encontrado la solución”.

Las debilidades de Argentina: un espacio particular y flojo rendimiento de dos jugadores

“Tras el partido ante Suiza, Lionel Scaloni debió explicar los problemas por ese costado del campo”, expresó el medio destacando también un flojo rendimiento sobre el costado derecho de Nahuel Molina y Rodrigo De Paul, expuesto por los ataques del extremo Dan Ndoye, quien “lo superó con facilidad para empatar el encuentro y pudo haber causado más daño”.

“Anthony Gordon y Marcus Rashford deberían estar frotándose las manos; tampoco ayuda a Scaloni que un Rodrigo De Paul con dificultades ofrezca poco apoyo desde más adelante. Argentina tiene poca amplitud en el mediocampo, lo que podría sobrecargar a sus laterales, que ya están sobrecargados”, soltó el medio.

Sobre el rendimiento del mediocampo argentino

“Cuando se les da tiempo y espacio, los volantes argentinos pueden tejer asociaciones y manejar los tiempos del partido”, dijo y sostuvo que “su punto débil radica en que, sencillamente, no corren tanto como los demás. Ninguno de los jugadores de su mediocampo se encuentra entre los mejores velocistas de este Mundial”.

“Enzo Fernández y Mac Allister han marcado goles importantes, pero han sido fáciles de superar cuando el equipo pierde la posesión, especialmente ante Egipto”, dijo. Luego, expresó: “Cuando Argentina pierde el control en el centro del campo, le cuesta mucho recuperarlo”.

Otras partes del análisis

"La preocupación para Inglaterra es que Argentina puede estar a la deriva en un partido, con sus vías de gol bloqueadas y el ritmo interrumpido, solo para que uno de sus grandes nombres marque un golazo”.

“Si bien el mediocampo es un punto débil evidente, las batallas entre Harry Kane y los centrales argentinos también serán clave. El ex compañero de Kane, Cristian Romero, quien regresó de una lesión de rodilla para participar en el torneo, ha sufrido repetidos golpes y se perdió los últimos 15 minutos del sábado. No ha estado en su mejor forma agresiva a pesar de haber impulsado la remontada contra Egipto”.

Cuándo se juega la semifinal Argentina-Inglaterra por el Mundial 2026: hora y TV

Atlanta se vestirá de gala el próximo miércoles a las 16, cuando Argentina e Inglaterra se enfrenten en una de las semifinales del Mundial 2026.

El duelo, que promete ser uno de los partidos más vibrantes del torneo, tendrá lugar en el imponente Mercedes-Benz Stadium, y pondrá en juego el último boleto a la final para una de las dos potencias del fútbol mundial.

La Scaloneta, vigente campeona del mundo, llega con el envión anímico tras una remontada épica ante Suiza, mientras que los británicos buscarán hacer valer su tradición y su juego físico para dar el golpe en tierras estadounidenses.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni dejó todo en la cancha este sábado para sellar su pase a las semifinales. Fue un partido de esos que quedan en la memoria: Alexis MacAllister abrió la cuenta a los 10 minutos del primer tiempo con un cabezazo certero que desató la alegría albiceleste.

Sin embargo, la selección europea no bajó los brazos y encontró el empate en el complemento, de la mano de Dan Ndoyé, tras una gran jugada colectiva, forzando así un tiempo suplementario que mantuvo en vilo a millones de argentinos.

Ya en el alargue, cuando el desgaste físico empezaba a pesar, aparecieron las figuras de área: Julián Álvarez, con un remate impresionante, y Lautaro Martínez, con su contundencia, anotaron los tantos que terminaron de quebrar la resistencia suiza y le dieron la clasificación al equipo de Scaloni.

Gentileza @FIFA

Este cruce ante Inglaterra tendrá un sabor especial, ya que será el quinto enfrentamiento mundialista entre ambas selecciones y la séptima semifinal que disputa la Argentina en toda su historia copera. El historial, cargado de pasión y épica, añade un condimento extra a una eliminatoria que ya es noticia en todo el planeta.

El partido será transmitido por TyC Sports, DSports y la TV Pública.

La final, en Nueva Jersey

Mientras los equipos se preparan para esta definición, los organizadores ya tienen todo listo para el partido decisivo. La gran final se jugará el domingo 19 de julio de 2026 en el New York/New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, a partir de las 16 horas (hora local). Ese mismo recinto, inaugurado en 2010 y que actualmente alberga a los New York Giants, los New York Jets de la NFL y los New York Guardians de la XFL, no es ajeno a las emociones futboleras: en 2016 fue sede de la final de la Copa América Centenario, donde Chile derrotó a la Argentina de Lionel Messi en una dramática definición por penales, un fantasma que los actuales campeones del mundo esperan dejar atrás para siempre.