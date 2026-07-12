Cuándo se juega la semifinal Argentina-Inglaterra por el Mundial 2026: hora y TV

El equipo de Lionel Scaloni enfrentará al de Tuchel en Atlanta, donde se enfrentarán por quinta vez en mundiales.

Atlanta se vestirá de gala el próximo miércoles a las 16, cuando Argentina e Inglaterra se enfrenten en una de las semifinales del Mundial 2026.

El duelo, que promete ser uno de los partidos más vibrantes del torneo, tendrá lugar en el imponente Mercedes-Benz Stadium, y pondrá en juego el último boleto a la final para una de las dos potencias del fútbol mundial.

La Scaloneta, vigente campeona del mundo, llega con el envión anímico tras una remontada épica ante Suiza, mientras que los británicos buscarán hacer valer su tradición y su juego físico para dar el golpe en tierras estadounidenses.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni dejó todo en la cancha este sábado para sellar su pase a las semifinales. Fue un partido de esos que quedan en la memoria: Alexis MacAllister abrió la cuenta a los 10 minutos del primer tiempo con un cabezazo certero que desató la alegría albiceleste.

Sin embargo, la selección europea no bajó los brazos y encontró el empate en el complemento, de la mano de Dan Ndoyé, tras una gran jugada colectiva, forzando así un tiempo suplementario que mantuvo en vilo a millones de argentinos.

Ya en el alargue, cuando el desgaste físico empezaba a pesar, aparecieron las figuras de área: Julián Álvarez, con un remate impresionante, y Lautaro Martínez, con su contundencia, anotaron los tantos que terminaron de quebrar la resistencia suiza y le dieron la clasificación al equipo de Scaloni.

Gentileza @FIFA

Este cruce ante Inglaterra tendrá un sabor especial, ya que será el quinto enfrentamiento mundialista entre ambas selecciones y la séptima semifinal que disputa la Argentina en toda su historia copera. El historial, cargado de pasión y épica, añade un condimento extra a una eliminatoria que ya es noticia en todo el planeta.

El partido será transmitido por TyC Sports, DSports y la TV Pública.

La final, en Nueva Jersey

Mientras los equipos se preparan para esta definición, los organizadores ya tienen todo listo para el partido decisivo. La gran final se jugará el domingo 19 de julio de 2026 en el New York/New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, a partir de las 16 horas (hora local). Ese mismo recinto, inaugurado en 2010 y que actualmente alberga a los New York Giants, los New York Jets de la NFL y los New York Guardians de la XFL, no es ajeno a las emociones futboleras: en 2016 fue sede de la final de la Copa América Centenario, donde Chile derrotó a la Argentina de Lionel Messi en una dramática definición por penales, un fantasma que los actuales campeones del mundo esperan dejar atrás para siempre.