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Los memes que dejó el sufrido triunfo de Argentina frente Suiza

A pesar del 3 a 1, la Scaloneta pasó los cuartos de final al vencer en el alargue al conjunto helvético.

Los memes que dejó el sufrido triunfo de Argentina frente Suiza

La Selección Argentina sorteó los cuartos de final y pasó a las semifinales de este Mundial 2026, pero con sufrimiento tras no poder cerrar el partido en los 90 minutos. Luego de del 1 a 1 en el tiempo reglamentario, se tuvo que ir a jugar el tiempo extra. Con un jugador más, por la expulsión de Breel Embolo por acumulación de amarillas, la albiceleste logró ponerse 2 a 1 con un golazo de Julián Álvarez a los 112 minutos cuando la colgó en un ángulo.

Después fue retener la pelota y con un contragolpe, el que logró marcar fue Lautaro Martínez, a los 120 minutos, a poco del final. El público estalló no sólo en el estadio sino también en todos los rincones de Argentina.

Los memes no se hicieron esperar y reflejaron esos minutos de tensión, de agonía y de sufrimiento hasta que finalmente se pudo definir el encuentro con los suizos. Ahora se viene Inglaterra, esa será otra batalla que se disputará en Atlanta.

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