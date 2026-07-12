Los memes que dejó el sufrido triunfo de Argentina frente Suiza

A pesar del 3 a 1, la Scaloneta pasó los cuartos de final al vencer en el alargue al conjunto helvético.
La Selección Argentina sorteó los cuartos de final y pasó a las semifinales de este Mundial 2026, pero con sufrimiento tras no poder cerrar el partido en los 90 minutos. Luego de del 1 a 1 en el tiempo reglamentario, se tuvo que ir a jugar el tiempo extra. Con un jugador más, por la expulsión de Breel Embolo por acumulación de amarillas, la albiceleste logró ponerse 2 a 1 con un golazo de Julián Álvarez a los 112 minutos cuando la colgó en un ángulo.
Después fue retener la pelota y con un contragolpe, el que logró marcar fue Lautaro Martínez, a los 120 minutos, a poco del final. El público estalló no sólo en el estadio sino también en todos los rincones de Argentina.
Los memes no se hicieron esperar y reflejaron esos minutos de tensión, de agonía y de sufrimiento hasta que finalmente se pudo definir el encuentro con los suizos. Ahora se viene Inglaterra, esa será otra batalla que se disputará en Atlanta.
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