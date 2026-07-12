Los memes que dejó el sufrido triunfo de Argentina frente Suiza

La Selección Argentina sorteó los cuartos de final y pasó a las semifinales de este Mundial 2026, pero con sufrimiento tras no poder cerrar el partido en los 90 minutos. Luego de del 1 a 1 en el tiempo reglamentario, se tuvo que ir a jugar el tiempo extra. Con un jugador más, por la expulsión de Breel Embolo por acumulación de amarillas, la albiceleste logró ponerse 2 a 1 con un golazo de Julián Álvarez a los 112 minutos cuando la colgó en un ángulo.