Mundial 2026: todos los memes de Mirtha Legrand contra Egipto y qué dijo la diva

La actriz y conductora llamó a Celia Messi tras la remontada épica de la selección frente al equipo africano.

"Acá la faraona", se refirio a ella misma Mirtha Legrand de forma jocosa. Entrevistaron a la actriz y conductora por los memes que la tienen como protagonista por su "pelea con Tutankamón y Cleopatra" en las redes sociales, por el triunfo de Argentina sobre Egipto , y se lo tomó con mucho humor.

En una entrevista de TN con la conductora, contó que ni bien finalizó el partido se comunicó con Celia, la mamá de Lionel Messi, para felicitarla. “Lloré de emoción” , confió Mirtha tras la remontada de la Selección Argentina y agregó que habló con la mamá de Messi. “También la llamé. Estaba llorando ella también de emoción”, relató.

Por las circunstancias en la que se dio la conversación, indicó que fue breve, pero muy afectuosa. “Me decía: ‘Te amo, Mirtha, te amo’. Son esas llamadas rápidas de cariño. Estaba muy contenta, por supuesto. Fue un final soñado, maravilloso. En la vida vi una cosa igual”, dijo la diva a TN.

Como todos los argentinos, Mirtha admitió que vio el partido con mucha intensidad y que sufrió especialmente durante el penal errado por Messi. “Sufrí muchísimo. Yo creo que él también sufrió. Al final lloré de emoción. Me doy cuenta de que él es un genio, nació para eso”, expresó.

Destacó la labor del equipo conducido por Lionel Scaloni. “Uno elogia mucho a Messi porque es el factor de todo, pero la verdad es que jugaron una maravilla. Los diez minutos finales fueron fabulosos. Son espectaculares”, aseguró.

"Me hacen gracia, me divierten”

Los memes que recorrieron las redes sociales y se replicaron en cientos de cuentas la tienen como protagonista y dijo lo que le parecía sobre las imagenes recreadas coon IA de ella y del faraón del Antiguo Egipto.

Muy divertida, la actriz reconoció: “No los vi a todos, pero sí algunos. Me hace gracia todo lo que ha generado este campeonato”.

En otro tramo de la entrevista telefónica, Legrand dijo: “A lo mejor es un disparate lo que voy a decir, pero yo creo que nos ha unido bastante a los argentinos”.

Sobre su relación con la madre de Lionel Messi sostuvo: “Con Celia hablo bastante seguido. A él lo invitamos siempre al programa, pero no quiere. Me parece que es bastante tímido para la televisión. Me daría un placer enorme que viniera”..

Aunque adelantó que no se dará por vencida e insistirá para que la acompañe en sus tradicionales almuerzos televisivos. Para cerrar, la actriz agregó: Los argentinos hemos vivido un momento maravilloso, inolvidable. Ver a toda esa gente emocionada me gusta muchísimo”.