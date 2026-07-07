El artista cuartetero dijo presente en la histórica victoria argentina ante los africanos por los octavos de final de la Copa del Mundo .

El video viral con la Mona Jiménez en el partido de Argentina contra Egipto en el Mundial 2026.

El famoso cantante de cuarteto, Carlos “La Mona” Jiménez , volvió a convertirse en uno de los protagonistas fuera de la cancha durante el Mundial 2026 . El artista cordobés estuvo presente en la histórica victoria de la Selección Argentina ante Egipto por 3 a 2 por los octavos de final y su presencia en una de las tribunas no pasó desapercibida.

Las cámaras captaron al ídolo del cuarteto alentando al equipo de Lionel Scaloni junto a los miles de argentinos que colmaron el estadio Mercedes Benz de la ciudad de Atlanta. Con la camiseta puesta y acompañado por otros simpatizantes, saludó a quienes lo reconocieron mientras seguía atentamente el desarrollo del encuentro.

El momento fue compartido inmediatamente en redes sociales a través de un video que rápidamente comenzó a viralizarse y generó cientos de comentarios en torno a la figura de la La Mona Jiménez .

"Mona Jiménez":

Por su presencia en el partido de Argentina contra Egipto pic.twitter.com/bnsfu8Nsli — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 7, 2026

La aparición de La Mona Jiménez en las tribunas se suma a la intensa participación que tuvo durante la Copa del Mundo. En las semanas previas visitó la concentración argentina, compartió un encuentro con los jugadores y brindó un show que incluyó a Lionel Messi y al resto del plantel campeón del mundo. También sorprendió a los pasajeros de un vuelo rumbo a Dallas al improvisar un recital con el sistema de audio del avión durante una demora de varias horas.

Una vez más, el cantante volvió a acompañar a la Scaloneta desde las tribunas y se llevó una ovación de los hinchas, que celebraron su presencia en otro partido del seleccionado argentino.

Cuarteto en el avión: la Mona Jimenez improvisó un show arriba de un vuelo demorado

El video de la Mona Jiménez en el partido de Argentina contra Egipto en el Mundial 2026 que se volvió viral.

Juan Carlos “La Mona” Jiménez se robó la escena dentro de un avión que viajaba de Kansas City a Dallas para seguir a la selección argentina en el Mundial 2026. El cantante cordobés de 75 años agarró el micrófono de la azafata y se largó a cantar ante un paisaje repleto de hinchas, periodistas y figuras históricas del fútbol argentino. Los teléfonos salieron de los bolsillos de inmediato y el vuelo, que acumulaba una larga demora, se transformó en una fiesta.

El vuelo estaba compuesto casi completamente por argentinos. Entre los pasajeros viajaban campeones del mundo como el ex arquero Ubaldo “Pato” Fillol junto a su esposa; Ricardo “Gringo” Giusti, Carlos “Chino” Tapia y el ex volante Omar Larrosa. Acompañado por su hijo, la Mona, de anteojos oscuros y con la camiseta de Argentina de las tres estrellas, no paró de sacarse fotos y contar anécdotas desde que apareció en el pasillo de la aeronave.

La demora se había originado por problemas con la nómina de pasajeros. Antes de volver a abordar, La Mona invitó a algunos viajeros a tomar algo en el bar del aeropuerto. Fue en ese contexto que el ambiente se convirtió en una fiesta. Ya de vuelta en el avión, el artista se dirigió al fondo del aparato, tomó el micrófono y empezó a cantar. Nadie se quejó de la espera.