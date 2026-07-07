La Negra Vernaci habló sobre el silencio de Marley y defendió a Flor Peña

La locutora salió a defender a su amiga luego de la polémica que se generó por la fake news que difundió acerca de la salud del papá de Messi .

La Negra Vernaci se refirió al silencio de Marley y lanzó una firme defensa a Flor Peña: "No todo...".

Luego de toda la controversia que se generó por la información falsa que Florencia Peña difundió sobre la supuesta muerte de Jorge Messi , el padre del capitán de la Selección Argentina , durante su participación en Luzu TV , la Negra Vernaci decidió salir públicamente a respaldar a su amiga. La conductora y locutora habló del difícil momento que atraviesa la actriz, quien luego de aquel episodio dejó de formar parte del canal de streaming, y se refirió a las críticas que recibió en los últimos días.

En una entrevista con Puro Show , Vernaci defendió la actitud que tuvo Flor Peña después del revuelo generado y cuestionó la reacción de algunos usuarios en redes sociales. Además, hizo hincapié en la necesidad de dejar atrás la lógica de la cancelación frente a los errores de las personas.

"¿Cómo no voy a hablar si es mi amiga? La amo. Cómo no voy a hablar. Me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera", expresó la Negra Vernaci al ser consultada sobre la situación de la actriz. Durante la charla, la locutora destacó que su amiga asumió lo sucedido y que actuó rápidamente al pedir disculpas por sus dichos. "Me parece que ella salió lo más rápidamente a pedir disculpas y a hacer todo lo que corresponde hacer en estos casos. Todos nos equivocamos", sostuvo al analizar la reacción de Florencia Peña tras la polémica.

A su vez, la locutora apuntó contra quienes utilizan este tipo de situaciones para atacar públicamente a determinadas figuras. "Lo que pasa es que en el caso de Flor hay siempre un ejército de trolls que lo único que busca es hacer daño y cancelar al otro, esperándola con cuchillo y tenedor", manifestó.

De todos modos, Elizabeth Vernaci dejó en claro que no estaba justificando lo ocurrido y remarcó que la propia actriz reconoció su equivocación. "Eso no significa que haya estado bien. Estuvo como el orto y ella lo sabe. Salió a pedir disculpas y hasta la familia de Messi la perdonó, la bancó. Me parece que es un tema del que ya no tendríamos que hablar", afirmó.

Además, la conductora reflexionó sobre la exposición que tienen los personajes públicos y cuestionó que un error pueda transformarse en una condena definitiva. "El grave problema de hoy es creer que una equivocación equivale a no tener más posibilidad de trabajar. Esa es una hijaputez absoluta, porque aprender es nuestra meta. El aprendizaje es lo más importante de esta profesión, de cualquier profesión", señaló.

La crítica a Marley

Por otro lado, durante la entrevista también fue consultada por la falta de una manifestación pública de Marley en apoyo a su compañera de trabajo y amiga, Florencia Peña, teniendo en cuenta las ocasiones en las que ella salió a defenderlo.

Ante esa pregunta, Vernaci eligió no sumar tensión al conflicto y sostuvo que ciertas cuestiones deberían resolverse puertas adentro. "¿Qué? ¿Todo el mundo tiene que expresarse? Yo creo que son cosas que se tienen que hablar en privado, no públicamente. Son cosas que se arreglarán entre ellos", explicó.

Finalmente, la conductora insistió en que no todas las situaciones personales necesitan una respuesta frente a las cámaras o en redes sociales. "Me parece también un despropósito que todo tenga que pasar por lo mediático. Hay cosas que no pasan por lo mediático, más cuando son tan internas y de amistades profundas de tantos años", concluyó.