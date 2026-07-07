Nuevo giro en la competencia: quién se fue de Gran Hermano y cómo cambia el juego en la casa

Este lunes por la noche se llevó a cabo una nueva gala de eliminación en Gran Hermano , el reality más famoso del país.

Gran Hermano 2026 volvió a vivir una noche de máxima tensión con una nueva gala de eliminación. Tras la salida de Nenu López la semana pasada, el reality más visto de la televisión argentina despidió a otro participante en una votación que mantuvo la expectativa hasta el final y volvió a modificar el panorama de la competencia.

La emisión de este lunes estuvo marcada por la incertidumbre entre los siete jugadores que integraban la placa de nominados. Finalmente, el público tomó su decisión y Leandro Nigro se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano 2026, dejando atrás su sueño de llegar a la gran final.

Luego de varios días de campaña y especulaciones dentro y fuera de la casa, la gala de eliminación definió el futuro de uno de los participantes. En esta oportunidad, la placa estuvo integrada por Sebastián Cola, Matías Hanssen, Juan Carlos López, Luana Fernández, Majluf, Mariela Prieto y Leandro Nigro, quienes aguardaron la decisión de la audiencia.

Finalmente, Santiago del Moro anunció que Leandro Nigro debía abandonar la casa más famosa del país, convirtiéndose en el nuevo eliminado de esta edición del reality. Su salida representa un nuevo giro en la competencia, ya que cada semana el margen de error es menor y los participantes que continúan en juego comienzan a perfilarse como candidatos para pelear por el título.

Una competencia que entra en una etapa decisiva

Con cada eliminación, Gran Hermano 2026 reduce el número de jugadores y aumenta la presión dentro de la casa. Las alianzas, las estrategias y las diferencias de convivencia comienzan a tener cada vez más peso, mientras el público define quién continúa y quién debe abandonar el programa.

La eliminación de Leandro Nigro llega apenas una semana después de la salida de Nenu López, reflejando el ritmo acelerado que mantiene el reality en esta instancia de la competencia. Ahora, los participantes que lograron superar la placa deberán replantear sus estrategias para afrontar una nueva semana de nominaciones y evitar volver a quedar expuestos al voto del público. Tras la última eliminación, estos son los participantes que siguen dentro de la casa:

Yanina Zilli, Luana Fernández, Emanuel Di Gioia, Manuel Ibero Durigon, Tamara Paganini, Gladys La Bomba Tucumana, JuaniCar, Cinzia Francischiello, Andrea del Boca, Yisela Pintos, Charlotte Caniggia, Matías Hanssen, Sebastián Cola, Juan Carlos López, Steffy Pereira y Mariela Prieto Con este grupo de jugadores, la competencia continúa abierta y cada gala puede cambiar por completo el desarrollo del juego. A lo largo de esta edición ya abandonaron la casa varios participantes. La lista de eliminados quedó conformada por:

Gabriel Lucero, Tomy Riguera, Carmiña Masi, Carla Bigliani, Nicolás Sicaro, Kennys Palacios, Franco Poggio, Andrea del Boca, Jenny Mavinga, Jennifer Galvarini, Martín Rodríguez, Solange Abraham, Nazareno Pompei, Yisela Pintos, Daniela De Lucia, Grecia Colmenares, Lolo Poggio, Danelik Galazán, Lola Tomaszeuski, Eduardo Carrera, Tatiana Luna, Brian Sarmiento, Franco Zunino, Catalina Tcherkaski, Nenu López y Leandro Nigro

La lista refleja el camino recorrido por el reality y anticipa que las próximas semanas serán determinantes para conocer quiénes lograrán acercarse a la definición del certamen.

Cómo ver Gran Hermano en vivo

Los fanáticos del programa pueden seguir Gran Hermano 2026 de lunes a jueves y los domingos desde las 22, mientras que los viernes la emisión comienza a las 22.15, a través de Telefe. Además de la transmisión televisiva, el reality también puede verse mediante distintas plataformas de streaming y televisión por internet, como DGO, Cablevisión Flow y Telecentro Play, entre otros servicios compatibles.

Para quienes no quieren perderse ningún detalle de la convivencia, la casa cuenta además con una transmisión en vivo durante las 24 horas, disponible exclusivamente a través de la plataforma de DIRECTV, donde es posible seguir las conversaciones, estrategias y conflictos de los participantes en tiempo real.

Con la salida de Leandro Nigro, la competencia entra en una etapa cada vez más exigente. Los jugadores que permanecen en la casa deberán fortalecer sus alianzas, evitar nuevas nominaciones y conquistar el apoyo del público para seguir avanzando en una edición que, semana tras semana, mantiene en vilo a millones de espectadores.