Espectáculos La Mañana Turco García Por qué El Turco García entró a la casa de Gran Hermano

El exfutbolista entró a la casa y le dio un contundente mensaje a su pareja Mariela Prieto en medio del escándalo por su actitud con Emanuel Di Gioia. + Agregar LM Neuquen en







Tal como había anunciado, esta edición de Gran hermano ya tuvo su primer congelados este martes con un ingreso que no pasó desapercibido: el Turco García ingresó a la casa de los jugadores en medio de un contexto complejo motivado por los bailes y besos que registro su pareja Mariela Prieto con Emanuel Di Gioia.

Días después de haber confirmado públicamente su separación, el exjugador ingresó y habló con su pareja. "La verdad es que estoy muy contento de lo que estás haciendo acá, sé que estás jugando. Sos una madre espectacular, tus amigas te aman, lo que sos como persona... Seguí jugando, te quiero un montón. Sé lo que sos", comenzó diciendo y luego dijo: “No te hagas problema, divertite y cuidate”, le dijo.

Cuando llegó a Charlotte Caniggia, participante en la casa, no dudó en dedicarle el amor que le tiene a su padre Claudio Paul: "Sabes lo que quiero a tu viejo y a tu hermano". Luego, volvió a hablar con Mariela y abrió su corazón pero también remarcó las situaciones que no le gustaron: “Si no fuese por vos, yo estaría muerto por mis adicciones. Vi lo del baile, siempre estuviste al límite, manejalo. Sos una mujer espectacular, seguí jugando. Te quiero un montón”