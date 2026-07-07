Georgina Barbarossa cuestionó fuerte a Marley por no apoyar a Florencia Peña

La conductora de Telefe cruzó a su compañero en el canal por no salir a respaldar a Flor luego de el escándalo que protagonizó por difundir una fake news por la salud del padre de Lionel Messi.

Otra de las figuras que se metió en los devenires de este conflicto, fue Georgina Barbarossa quien en diálogo con Marina Calabró en El Observador, cargó contra el conductor Marley por no salir a respaldar públicamente a su compañera Florencia Peña.

"¿No te pareció que Marley tendría que haber salido por lo menos a defender a su amiga? ¿La posición neutral no es antipática?", consultó en vivo el periodista Guido Záffora. "Sí, es antipática", dijo la conductora y luego agregó: "Lo de Flor fue un error involuntario y fue la forma, se quería matar. Pero ya pidió perdón, basta, ya es un montón".

"MARLEY VIVE EN UNA NUBE DE PEDOS"

Georgina Barbarossa criticó la posición neutral de Marley ante la cancelación de Flor Peña: "Es antipática".



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Por otra parte, la conductora de Telefe soltó: "No sé si él estuvo tan al tanto porque vive como en una nube de pe... en Narnia. No sé si vio toda la escena tal cual como fue porque está afuera y grabando". En su relato, confesó que mantuvieron un diálogo con Flor: "Hablamos en privado mucho por WhatsApp y le dije que se aferre a la roca de los artistas: el teatro, que es nuestro lugar y nuestro palo, y al público que la quiere y la ovaciona de pie. Y no mezclar la cosa política porque ya estoy harta de la grieta, me tiene podrida de verdad", dijo la animadora de Telefe

Barby Franco filtró la exorbitante cifra que exigiría Florencia Peña a Luzu

Florencia Peña demandará a Luzu tras el escándalo que protagonizó cuando confirmó la fake news de la muerte del papá del jugador rosarino, Jorge Messi. La demanda llega tras la desvinculación de la actriz y conductora del programa y por incumplimiento de contrato.

Su abogado Fernando Burlando estuvo el pasado fin de semana en la mesa de Mirtha Legrand y se refirió al juicio que podría enfrentar el dueño de Luzu aunque no reveló la cifra millonaria que exige. “El monto tiene que ver con lo que cobraba, con los beneficios que tenía y todavía no entramos a evaluar el daño que se le provocó porque está muy golpeada”, dijo el letrado en El Trece.

La cifra se conoció días más tarde cuando Barby Franco, mujer de Burlando, ventiló en Pasó en América (América) el número que exige la actriz que demandará al productor por daños y perjuicios. “Lo lleva a juicio por 750 millones de pesos argentinos”, lanzó sin vueltas.

Marley rompió el silencio y aclaró si está del lado de Flor Peña

Marley salió a hablar en medio de la polémica que envuelve a Flor Peña y Nico Occhiato tras la salida de la actriz de Luzu TV y dejó en claro que no piensa profundizar el conflicto. Consultado sobre el tema, el conductor aseguró que “todo tiene solución”y consideró que la repercusión mediática fue desmedida. “Es demasiado barullo que hacen en la tele nada más. Estamos todos hablando y estamos todos bien. Está todo bien”, afirmó, buscando bajarle el tono a una disputa que generó múltiples especulaciones en los últimos días.

A pesar de su intento por desdramatizar la situación, Marley reconoció que existen conversaciones para intentar encontrar una salida al conflicto. “Estamos hablando, pero vamos a ver cómo se resuelve. Con Florencia tengo la mejor relación, con Nico también. Esto es una exageración televisiva”, sostuvo. De esta manera, remarcó que mantiene un vínculo cercano con ambas partes y que no considera que la situación sea tan grave como se refleja en distintos programas.

Cuando le preguntaron directamente de qué lado estaba, el conductor eligió una posición intermedia, aunque dejó una frase que reflejó su cercanía con la actriz. “Yo soy neutro. Obviamente, a Florencia la apoyo y veremos cuando nos encontremos con Nico qué resolvemos”, señaló. Sus palabras fueron interpretadas como un respaldo afectivo hacia la intérprete, con quien compartió proyectos laborales y una amistad de larga data, aunque sin romper puentes con el creador del canal de streaming.