"La 4x4 no reemplaza las cadenas", la fuerte advertencia tras los rescates en medio de la nieve

El balance del fin de semana fue positivo, pero las autoridades cuestionaron a quienes cruzaron barreras y quedaron atrapados en medio del viento blanco.

Operativo Nieve: dos rescates por violar los cierres y una fuerte advertencia por el uso de cadenas.

El Operativo Nieve dejó un balance positivo en las rutas de Neuquén durante el fin de semana, pese a que algunos conductores desobedecieron las restricciones, atravesaron barreras y debieron ser rescatados. Las autoridades también reiteraron una advertencia clave: tener un vehículo con doble tracción no reemplaza el uso obligatorio de cadenas.

Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, explicó que el trabajo coordinado entre los organismos de emergencia, Vialidad Provincial y Vialidad Nacional permitió anticiparse a las condiciones meteorológicas más complicadas y evitar incidentes de gravedad.

Durante varios días se implementaron cierres preventivos a partir de las 18 en las rutas 237, 13, 46 y 23. Con el mejoramiento de las condiciones, las restricciones quedaron limitadas durante las últimas jornadas a las rutas 13, 46 y 23.

“Eso nos dio un muy buen resultado”, destacó Ortiz Luna en R7. Según detalló, no se registraron personas con heridas importantes, tampoco se formaron largas filas de vehículos y los inconvenientes con camiones pudieron ser resueltos.

Actualmente, las restricciones fueron levantadas y todas las rutas de la provincia se encuentran habilitadas. De todas maneras, las autoridades insistieron en que las condiciones pueden cambiar rápidamente y recomendaron consultar el estado de los caminos antes de iniciar cualquier viaje.

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Rompieron barreras y tuvieron que ser rescatados

Los episodios más preocupantes se registraron en la Ruta Provincial 23, donde se realizaron dos rescates de personas que habían ignorado las indicaciones de seguridad.

Otra situación problemática ocurrió en la Ruta Provincial 13, que conecta el sector de Primeros Pinos con Villa Pehuenia. En ese camino, algunos automovilistas llegaron a romper una de las barreras colocadas por Vialidad para impedir el paso.

La ruta cuenta con dos barreras: una se encuentra en el sector de Primeros Pinos y la otra fue instalada recientemente en la salida de Villa Pehuenia.

Ortiz Luna explicó que muchos conductores se confían porque observan que el camino está aparentemente transitable en los primeros kilómetros. Sin embargo, la situación puede cambiar por completo en los sectores más elevados.

Allí pueden registrarse fuertes ráfagas, acumulación de nieve y viento blanco, un fenómeno que reduce drásticamente la visibilidad y puede provocar que los vehículos queden atrapados.

“Las barreras están por algo”, remarcó la funcionaria, quien pidió respetar los cierres y verificar permanentemente la información publicada por los organismos viales y los medios oficiales.

/ Foto Gentileza X @NicoFuentes14

La desesperación aparece cuando llega el viento blanco

La responsable del operativo contó que, cuando los equipos llegan a rescatar a quienes incumplieron las restricciones, suelen encontrarse con personas desesperadas por el frío y la falta de visibilidad.

La situación se vuelve todavía más delicada cuando en los vehículos viajan niños o adultos mayores. En muchos casos, los conductores intentan justificar su decisión asegurando que encontraron la barrera levantada o que el camino parecía estar en buenas condiciones.

Sin embargo, desde el operativo remarcaron que una barrera abierta no garantiza que toda la traza esté transitable. Por ese motivo, resulta indispensable consultar los partes oficiales, que son actualizados frecuentemente.

Tener una camioneta 4x4 no reemplaza las cadenas

Otra de las principales advertencias estuvo relacionada con el uso de cadenas. Las autoridades detectaron que numerosos conductores de camionetas con doble tracción creen que no necesitan colocarlas para circular sobre nieve o hielo.

Ortiz Luna aclaró que la doble tracción brinda una mayor estabilidad, pero no garantiza la adherencia necesaria sobre una calzada congelada. “No se confíen del vehículo ni de su capacidad para manejar”, advirtió. También remarcó que no alcanza con llevar las cadenas en el baúl: es necesario saber colocarlas correctamente antes de ingresar a una zona complicada.

Durante el fin de semana quedaron atascadas camionetas de alta gama y vehículos considerados seguros, lo que volvió a demostrar que ningún modelo está exento de perder adherencia cuando hay hielo o nieve acumulada.

Debieron trabajar más de cuatro horas para rescatar a la familia atrapada por la nieve en Río Pico, Chubut.

La advertencia para los camioneros

Las mayores dificultades se registran habitualmente con los vehículos de gran porte. Según explicó Ortiz Luna, muchos camioneros no colocan las cadenas, especialmente en sectores complejos como la Cuesta del Rahue o distintos tramos de la Ruta Nacional 237.

Cuando un camión pierde el control o queda cruzado sobre la calzada, no solamente se pone en riesgo al conductor, sino que también se bloquea la circulación y se requiere una importante movilización de maquinaria y personal para retirarlo.

La funcionaria indicó que esta situación se repite cada invierno y es uno de los principales temas que plantean los equipos de Vialidad durante las reuniones de preparación del Operativo Nieve.

Evitaron que decenas de pasajeros quedaran varados

Uno de los puntos destacados del operativo fue la coordinación con las empresas de transporte y los organismos nacionales encargados de fiscalizar los servicios de larga distancia.

En otras oportunidades, colectivos procedentes de Bariloche o Buenos Aires continuaron circulando pese a las alertas y terminaron varados en las rutas. Estas situaciones obligaban a rescatar hasta 50 pasajeros y buscar lugares para alojarlos.

Gentileza Municipalidad de Neuquén

Esta vez, la coordinación con Transporte de la Provincia y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte permitió suspender las salidas mientras estuvieron vigentes las restricciones. Los servicios se retomaron una vez levantada la alerta, lo que evitó que grandes grupos de pasajeros quedaran atrapados en medio del temporal.

Aunque este lunes no hay rutas con restricciones dentro de la provincia, las autoridades recomendaron mantener la precaución, llevar cadenas, combustible suficiente, ropa de abrigo y consultar el estado de los caminos antes de salir.