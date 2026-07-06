Las obras actuales se suman a otras intervenciones ya inauguradas en la zona, como las realizadas sobre avenida Saavedra, calle Senguer y el puente de Ignacio Rivas.

Gaido anunció que en octubre estarán terminadas las obras de cloacas, pavimento y agua en Polvorines.

El intendente Mariano Gaido anunció que en octubre quedarán inauguradas las o bras de cloacas, pavimento y conectividad de agua que se ejecutan en el sector Polvorines, en la zona sur de Neuquén. Los trabajos beneficiarán directamente a 250 familias y se realizan con una inversión municipal de $2500 millones, sin endeudamiento.

Durante una recorrida por el barrio, Gaido destacó que se trata de una intervención histórica para un sector que “hace muchos años estaba esperando obras” y que primero necesitó resolver el problema de los pluviales.

“Este era uno de los sectores que más sufría cuando llegaban las lluvias, y se hicieron los pozos de bombeo y los pluviales correspondientes”, recordó el intendente.

El jefe comunal explicó que, una vez finalizada esa etapa, el municipio avanzó con obras largamente solicitadas por los vecinos. “Ahora estamos con algo muy importante para el barrio: las cloacas y el asfalto”, afirmó.

Gaido remarcó que las obras actuales se suman a otras intervenciones ya inauguradas en la zona, como las realizadas sobre avenida Saavedra, calle Senguer y el puente de Ignacio Rivas. “Ya conectamos todo este sector de la ciudad y ahora estamos trabajando específicamente sobre estas 250 familias”, sostuvo y también subrayó que la inversión se realiza con fondos municipales.

La subsecretaria de Infraestructura Urbana, Mariel Bruno, detalló que la obra ya supera el 40% de avance total entre cloacas y pavimento, mientras que la red cloacal registra un avance cercano al 60%.

Bruno explicó que la intervención incluye conexiones domiciliarias, lo que permitirá incorporar a más de 250 familias al sistema de saneamiento de la ciudad. Además, indicó que se realizan reparaciones y refuerzos en redes de agua existentes.

En cuanto al pavimento, precisó que se ejecutan dos tipos: rígido en la costa del arroyo Durán, por las características del suelo, y flexible en el resto del barrio.

El sector intervenido se encuentra delimitado por arroyo Durán, Río Senguer, Anaya e Ignacio Rivas. “Estamos en toda la ciudad con obras fundamentales e históricas que estaban esperando los barrios y que, en este caso, en octubre vamos a estar inaugurando”, concluyó Gaido.

Mariano Gaido y Rolando Figueroa inauguraron la red de cloacas para 347 familias del sector Peumayen

El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa también inauguraron la red de cloacas del sector Peumayen, en el barrio Cuenca XV. El proyecto se terminó en mucho menos tiempo de lo previsto: una tarea que contemplaba un plazo de seis meses se completó en solo cuatro, cumpliendo el sueño de 347 familias que esperaban este servicio esencial desde hacía 25 años.

Luego del corte de cintas, Gaido celebró junto a los vecinos este hito en la historia del barrio: "Estamos con el gobernador llevando adelante una de las inauguraciones más importantes de la ciudad. Sentimos un gran orgullo de estar en Peumayen habilitando el cien por ciento del servicio de cloacas”.

En este marco, recordó que a la par está muy avanzada la obra de asfalto, y anunció que en dos meses los vecinos podrán inaugurar la pavimentación del sector. "Es una obra que esperaban hace más de dos décadas. Hoy llegó esta esperanza y este orgullo neuquino de tener un plan de infraestructura que llega a cada rincón de la ciudad y la provincia", sostuvo Gaido, quien además remarcó que los trabajos se ejecutaron con fondos propios, fruto de un esfuerzo conjunto entre ambas gestiones.

Bajo este mismo concepto de planificación se trabaja en toda la capital: “La semana pasada inauguramos con el gobernador la totalidad de los servicios en el sector La Familia del barrio Belgrano; también estamos en 2 y 7 de Mayo completando la conexión de gas, y ya está en marcha la de cloacas”.

"Neuquén se ha transformado en una gran expectativa, esperanza y oportunidad para quienes viven acá. Estas cosas solamente pasan en esta ciudad. Y lo logramos porque trabajamos en conjunto, con eficiencia, con fondos propios y en equipo con el gobernador", afirmó el intendente.