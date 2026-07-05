Emocionante video de un joven de Venezuela que fue rescatado por dos bomberos de Centenario

Integran Rescate Internacional Topos y estuvieron en Venezuela interviniendo en los escombros que dejó el terremoto. El mensaje de un joven que salvaron.

Ya pasó más de una semana de los dos impactantes terremotos que sacudieron a Venezuela , y que dejaron hasta el momento 2.954 muertos, 16.592 heridos y más de 50.000 desaparecidos. El país se encuentra sumergido en un operativo de búsqueda y rescate de víctimas entre los escombros . Por estas horas, todos los operativos y las fuerzas están puestas en poder rescatar con vida a algunas personas.

Entre las víctimas del doble seísmo, de 7,2 y 7,5 de magnitud, un joven de 21 años agradeció al equipo de Rescate Internacional Topo, quienes lograron rescatarlo tras pasar 106 horas atrapado en un edificio de La Guaira . En este grupo de rescatistas, integrado por brigadistas de Argentina, México y Chile, también se encuentran Ximena Larriestra y Juan Bustos, bomberos voluntarios de Centenario .

Durantes días, con maquinarias y una intervención milimétrica para no producir mayores derrumbes, lograron encontrar a Aarón Levi Castillo Vargas, quien aseguró que ' volvió a nacer' tras los terremotos que dejaron cientos de heridos y víctimas fatales.

En un video que envió exclusivamente a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Centenario, el joven venezolano agradeció la labor de Ximena y Juan, parte fundamental de su rescate. "Gracias por enviar a Ximena y Juan a mi rescate, son parte de mi familia ahora, los quieto mucho. Muy bien preparados, me calmaron, me ayudaron, no me dejaron nunca solo, agradecido con las personas que los instruyeron", expresó.

"Gracias a ellos yo me pude ver calmado en ese momento, yo estoy tranquilo y feliz gracias a ellos, a su aporte muy importante", sumó Aarón. Para finalizar, contó que ahora se muestra entusiasmado por visitar Centenario: "Tengo que visitar ese lugar, me pareció muy bonito por lo que me mostró Ximena. Gracias".

El trabajo de Bomberos de Centenario para ser parte del grupo de rescate

A través de una extensa publicación en Facebook, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Centenario contó que hace 3 años comenzaron con la preparación de este tipo de trabajos, en un curso que se realizó en un sector rural de Centenario y 50 personas formaron parte.

Al año siguiente se realizó en una fábrica, junto a la secretaría de Emergencia, donde partiparon del entrenamiento unas 100 personas. "Allí consolidamos un gran equipo entre bomberos y rescate internacional Topos, para comprometer el 3° curso internacional con México, Chile, Argentina, Israel y Estados unidos, mas de 180 personas fueron parte".

Este equipo, describieron, "se consolidó, esforzó para estar con todo profesionalismo y entrega para ayudar a las víctimas del terremoto".

"Agradecemos a la célula Argentina de Rescate internacional Topos, Mariano Junco (líder del equipo), al presidente de la célula mexicana Alberto Gutierrez y a todo el equipo que viajo y que estuvo trabajando en cada necesidad y detalle de quienes estaban lejos de casa", detallaron.

"Desde Bomberos Centenario agradecemos el trabajo y representación de Ximena y juan. Decirles que 'Nadie es mejor que todos nosotros juntos' y que con vocación y entrega hicimos un gran trabajo .Venezuela estuvimos con vos y aca estaremos siempre!!!", concluyeron en su emocionante relato.