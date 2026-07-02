Evacuaron un colegio de Centenario por un fuerte olor a gas y suspendieron las clases

La situación ocurrió este jueves en horas del mediodía en la Escuela N° 13 durante el ingreso del turno tarde.

Un fuerte olor a gas en la Escuela N° 13 de Centenario obligó este jueves a evacuar preventivamente el edificio y suspender las clases del turno tarde. El episodio ocurrió alrededor de las 13:15 , cuando los auxiliares de servicio alertaron a las autoridades sobre un intenso olor proveniente del sector de la cocina.

De inmediato, la vicedirectora activó el protocolo de emergencia y ordenó la salida de alumnos y docentes hacia el patio del establecimiento, ubicado sobre calle Ecuador. En paralelo, efectivos de la Comisaría 52 realizaron un corte preventivo del tránsito, mientras que personal de Bomberos Voluntarios arribó para inspeccionar el edificio.

El operativo estuvo encabezado por el jefe del cuartel, Patricio Álvarez , quien explicó que, al llegar al lugar, el edificio ya había sido ventilado y la comunidad educativa se encontraba fuera de las instalaciones.

"Recibimos un llamado por una posible fuga de gas en la escuela. Cuando llegamos, el protocolo ya había sido activado y se había evacuado preventivamente el establecimiento", indicó a LM Neuquén.

No detectaron una fuga de gas

De acuerdo al relato de Álvarez, los bomberos inspeccionaron la cocina y el resto del edificio con detectores de gases, pero no encontraron indicios de una pérdida.

"Trabajamos con detectores H4 y H5, pero no pudimos determinar ningún tipo de fuga. También verificamos los artefactos y no encontramos acumulación de gas ni mezcla explosiva", explicó Álvarez. "Trabajamos con detectores H4 y H5, pero no pudimos determinar ningún tipo de fuga. También verificamos los artefactos y no encontramos acumulación de gas ni mezcla explosiva", explicó Álvarez.

Durante la inspección, el personal dialogó con los auxiliares de servicio, quienes manifestaron que utilizaban el horno industrial para calefaccionarse desde primeras horas de la mañana.

Para los bomberos, esa práctica pudo haber generado la preocupación inicial, ya que representa un riesgo por la posible acumulación de monóxido de carbono.

"Nos mencionaron que el horno lo estaban utilizando como calefactor desde las seis de la mañana. Les explicamos los peligros que implica esa práctica por la acumulación de monóxido de carbono", señaló el jefe del cuartel.

Álvarez aclaró que no hubo personas intoxicadas ni fue necesaria la asistencia médica, aunque reconoció que la situación generó preocupación entre docentes y auxiliares.

Además, durante la recorrida también se revisó un calefactor de una de las aulas por una posible falla, aunque las pruebas tampoco arrojaron resultados positivos.

Como medida preventiva, la dirección de la Escuela N° 13 resolvió suspender las actividades del turno tarde hasta que personal matriculado verificara el estado de las instalaciones de gas y certificara que no existían riesgos para la comunidad educativa.

Cuando Bomberos finalizó el operativo, ya se encontraba en el establecimiento personal de Mantenimiento Escolar para realizar una inspección completa de los artefactos.

La versión de ATEN Centenario

Por su parte, la secretaria gremial de ATEN Centenario-Vista Alegre, Fernanda Egea, sostuvo que el episodio estuvo vinculado a una pérdida de gas que, según la información que recibió desde la escuela, ya habría sido solucionada.

"Hubo un fuerte olor a gas y se activó el protocolo para que las familias retiraran a los estudiantes. Bomberos corroboró la situación y estiman que el frío habría roto un caño. Ya fue la gente de mantenimiento y lo reparó", afirmó.

La dirigente explicó que, pese a la intervención técnica, el personal docente mantendría una reunión durante esta tarde para analizar lo ocurrido y despejar dudas sobre las condiciones de seguridad del establecimiento.