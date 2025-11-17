Un choque produjo una fuga de gas que lleva horas cerca de la ETON

Un accidente provocó el escape de gas en la noche del domingo. Desde hace más de 10 horas trabajan para contenerla en 12 de septiembre y Bejarano.

Una unidad de colectivo Koko que salía de la terminal de ómnibus rumbo a Río Negro chocó con un nicho de gas y provocó una fuga en la intersección de la calle Alicia Moreau de Justo y Bejarano , de Neuquén capital.

Ocurrió entre las 21:30 y las 22 de este domingo. Desde entonces, hasta la mañana de este lunes, Defensa Civil, Bomberos, Policía y operarios de Camuzzi trabajaban en conjunto para contener la fuga. La calle se encuentra cortada.

A primera hora del lunes, el secretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, Francisco Baggio , contó a LU5 que el chofer habría sufrido una leve descompensación, que lo llevó a impactar con el nicho, ubicado en el límite del barrio militar. Sin embargo, Baggio afirmó que no tienen información del estado de salud del chofer.

A media mañana, informaron que el tránsito se desvía por la calle 12 de septiembre, en el tramo entre Chaco y Bejarano, para evitar la zona afectada. La red de gas permanecerá cortada, por lo menos, hasta horas del mediodía.

El funcionario municipal comentó que podría haber movimiento de máquinas para excavar en la calle y poder encontrar el caño maestro para realizar un corte.

No hubo evacuación por el escape de gas en Neuquén

Baggio informó temprano que todavía no se resolvía la situación. "No se puede hallar el caño principal para hacer un corte y reparlo, la pérdida continúa, por lo que nos vimos obligados a cortar calle 12 de septiembre desde el lado del barrio militar, entre Solalique y calle Chaco".

Detalló que las viviendas de la zona no debieron ser evacuadas. "Se cortó el suministro rápidamente de la red, no hay inconvenientes con eso y de hecho es un lugar bastante poco poblado ahí, todo un sector de chacras en las inmediaciones, así que no hay inconvenientes con vecinos ni creo que lo vaya a haber, aunque la pérdida continúe por un tiempo", dijo.

"La pérdida de gas tiene que ver con la presión de una red domiciliaria. No es un gran volumen ni una gran presión. Es algo que se puede controlar rápidamente, pero todavía al no encontrar el caño maestro, que es el que permite cortar el suministro del sector, no se puede reparar", expresó.

Tras el choque, efectivos de la Policía fueron los primeros en llegar. Inmediatamente después, se hicieron presente Defensa Civil y los Bomberos. Estos últimos aseguraron el perímetro. Luego de esto, se activó el protocolo con Camuzzi, "que mandó al inspector y luego a la cuadrilla de trabajo", según relató Baggio.